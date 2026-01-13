Pese a la suba de diciembre, Javier Milei y Luis Caputo celebraron el índice de inflación : "Un logro extraordinario"

A pesar de que el INDEC informara esta tarde que la inflación en diciembre fue del 2,8% , consolidando una tendencia alcista en los últimos 7 meses, el Gobierno salió a celebrar la estadística oficial, en especial por el índice del 2025 que arrojó un 31,5%, siendo la más baja desde el 2017.

“TOTO, EL MÁS GRANDE. Fin”, este fue el primer tweet del presidente Javier Milei , quien compartió un posteo publicado por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien hizo un rápida referencia del reporte de suba de precios.

“2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%. De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”, escribió el titular del Palacio de Hacienda.

En la continuidad de su texto en X, agregó: “ Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2 ”.

Para Caputo, “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”.

A su vez, Milei viralizó el posteo del miembro del equipo económico, Felipe Núñez, quien destacó el número y subió una foto del presidente el ministro como jugadores de la selección: "La inflación mas baja de los últimos 8 años en medio de un reacomodamiento de precios relativos (con nafta en expo parity), salida del CEPO con flotación cambiaria y en medio de un intento de golpe de Estado por parte de la oposición. Esto es fruto del plan de estabilización con : fiscal, monetaria y cambiaria, una estrategia financiera que las consolida y un Presidente que las custodia".

La evolución de la inflación en 2025

A la fecha de esta publicación, no hay explicación del Gobierno sobre el motivo del incremento de la inflación. En los últimos siete meses, la inflación en Argentina mostró una tendencia de leve repunte tras haber alcanzado su punto más bajo del 2025. En mayo se registró un aumento del 1,5%, el nivel más inferior en mucho tiempo, pero desde entonces el índice de precios comenzó a subir gradualmente: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; y 2,1% en septiembre.

Finalmente, en octubre la inflación volvió a acelerarse levemente hasta el 2,3% y en noviembre se ubicó en el 2,5%, según datos oficiales del INDEC. Aunque las cifras se mantienen por debajo de los picos de años anteriores, la secuencia evidencia que la desaceleración inflacionaria empieza a perder fuerza hacia el último tramo del año más cuando diciembre resulta un mes con fuertes factores estacionales por las fiestas.