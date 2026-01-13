La inflación de diciembre volvió a acelerarse: fue del 2,8 y cerró 2025 con un 31,5%

La inflación, medida por el IPC, cerró el 2025 con un 31,5%, el registro más bajo desde 2017.

La inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, según la medición del IPC (Índice de Precios al Consumidor) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el índice de precios al consumidor acumuló una suba del 31,5% en todo 2025. De esta manera se confirma la continuidad de registros mensuales en torno al 1,5%–2,5% durante la todo el año, con una notoria inflexibilidad a la baja. La buena noticia es que a nivel anual se llegó al número menor desde 2017 cuando llegó al 24,7%.

El 2025 comenzó con un 2,2% en enero, alcanzó un pico en marzo del 3,7% y un piso del 1,5% en junio, para subir de manera constante en el resto del año (con una progresión de 1,6% en junio; 1,9% en julio; 1,9% en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre y 2,5% en noviembre)

inflacion dic El dato de cierre anual se ubicó en línea con las estimaciones previas de consultoras privadas y analistas relevados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. En los informes difundidos durante el último trimestre de 2025, el consenso de expectativas proyectaba una inflación anual en un rango de 30% a 32%.

Las consultoras económicas también venían anticipando una inflación de diciembre en torno al 2,3%–2,7%.

Precios regulados son los que más subieron La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En tanto, la división con mayor incidencia en la variación mensual que es Alimentos y bebidas no alcohólicas, se ubicó en el promedio de 2,8%.