En Mendoza la inflación también fue de 2,8%: ¿cómo cerró el 2025?

En la tarde del martes, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

La última medición del año de la inflación de Mendoza cerró con una marca de 2,8%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este martes un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La marca fue la misma que la del promedio nacional, que también fue de 2,8%.

Con esta cifra, el 2025 cerró en la provincia con un acumulado de 29,9%. Este número es el resultado del 1% en enero -el dato más bajo de todo el año-, 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre y el 2,7% de noviembre.

Así como a nivel nacional se dio la inflación anual más baja en los últimos ocho años, con un acumulado de 31,5%, en el caso de Mendoza la cifra es la menor desde 2017, cuando la provincia cerró con 24,6%.