Antes de conocer la inflación del 2025, el dólar volvió a bajar

En un día clave para el Gobierno nacional porque se dará a conocer el dato de la inflación de diciembre y así el IPC de todo el 2025, el dólar oficial cotizó este martes a la baja en el mercado. A su vez, el dólar blue se quedó quieto y no registró cambios en la jornada.

El dólar oficial cerró hoy en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

Durante la jornada del martes, la divisa estadounidense obtuvo un leve descenso en la pizarra del Banco Nación, por lo que cerró el segundo día de la semana a la baja. Con respecto al mercado informal, el tipo de cambio paralelo promedió al mismo precio que su último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.485 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.461,5, bajó 0,5% y quedó a 80 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.542,49). Hoy se difunde el dato de inflación correspondiente a diciembre, por lo que los límites superior e inferior se actualizarán en base a lo que difunda el INDEC.

dolar-blue-billetes-divisas-dolares Dólar blue sin cambios. Archivo MDZ

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía/subía 0,04% hasta $1.485,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,05% hasta los $1.525,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$44.768 millones.