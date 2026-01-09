En medio del pago de deuda, los bonos suben y las acciones argentinas operan mixtas en Wall Street

Ante el pago de deuda por US$4.300 millones este viernes, los bonos argentinos suben tanto en Wall Street como en la plaza local.

Los activos argentinos encaran la última rueda de la semana en un terreno positivo, tanto bonos como acciones en Wall Street y en la plaza local operan con mayorías al alza. Esto se da en medio del pago de los vencimientos de este viernes por US$4.300 millones.

A su vez, el Banco Central (BCRA) sigue con la compra de dólares. La entidad monetaria sumó nuevas compras en la rueda de ayer, adquirió unos US$62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE. De esta forma, hilvanó su cuarto día consecutivo de compras netas. Así, el saldo ascendió a US$175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

También, el BCRA confirmó la cancelación del préstamo de Estados Unidos a través del swap de monedas.

En ese contexto, los bonos suben hasta 2,1% en Wall Street, impulsados por el Global 2041. La deuda bajo legislación local también cotiza con subas. El riesgo país baja hasta los 569 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,8%. Las acciones del panel líder suben traccionadas por Transportadora Gas del Norte (+3,7%).