Sin cambios: a cuánto cotizan el dólar oficial y el dólar blue hoy

A tan solo 24 horas de que se conozca el dato de la inflación del mes de diciembre que confirmará de cuánto fue el IPC durante el año 2025, el dólar oficial no se movió de su cotización respecto del cierre en la jornada del viernes. Mientras que el dólar blue también se mantuvo estable este lunes.

El dólar oficial, en concreto, cerró hoy en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

La divisa norteamericana se mantuvo estable durante el primer día de la semana , sin registrar cambios en su cotización. Con respecto al mercado informal, el dólar blue se cotiza en el mismo valor al que cerró la última rueda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.469,5 subió 0,4% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.541,26). Mañana se difunde el dato de inflación por parte del INDEC, por lo que el límite inferior y superior del sistema de flotación se ajustarán en base al porcentaje que de el organismo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.488,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,07% hasta los $1.527,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$44.396 millones, tras haber comprado US$218 millones durante la semana anterior.