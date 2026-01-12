De qué manera Argentina pagará su deuda y cuántos dólares necesita, según un importante banco de Wall Street

Tras el pago del viernes a bonistas, el Gobierno aún enfrenta fuertes vencimientos en lo que resta del año. Cómo conseguirá los dólares.

Tras el pago del viernes a bonistas por US$4.200 millones, el Gobierno aún enfrenta fuertes vencimientos en moneda extranjera en lo que resta del año. La incógnita del mercado se posa en los mecanismos que utilizará el oficialismo para conseguir los dólares necesarios.

"Era plenamente esperado por el mercado, a pesar del anuncio de último momento de un Repo por US$3.000 millones que incrementó las divisas disponibles en el BCRA y, a su vez, permitió al Tesoro comprar las divisas suficientes para efectuar el pago", señaló Morgan Stanley respecto al cumplimiento de las obligaciones.

"Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán US$5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y US$6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos", sostuvo el gigante de Wall Street.

Y agregó: "Esto deja una brecha de US$5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque".

Vuelta a los mercados "Seguimos con una visión alcista sobre la Argentina de cara a un potencial acceso a los mercados: la Argentina cumple con muchos de los requisitos para una perspectiva positiva, entre ellos un panorama fiscal, de reformas, de crecimiento y de inversión favorable. El fuerte respaldo de Estados Unidos también resulta clave, ya que refuerza el clima de inversión y, además, aporta un respaldo financiero", añadió el banco.