Los bonos extienden caídas mientras que las acciones operan mixtas en la jornada de este martes

Los bonos encaran la segunda rueda consecutiva con tono bajista, en medio de la volatilidad global.

Los activos argentinos encaran la segunda rueda consecutiva con tono bajista. Los bonos en dólares extienden las bajas, mientras que las acciones caen en la plaza local pero alternan subas y bajas en Wall Street.

La deuda soberana en dólares refleja mayorías en baja en Nueva York en un contexto de mayor volatilidad global, traccionada por el Bonar 2041 (-0,6%).

Los bonos bajo legislación local caen hasta 0,5%, arrastrados por el Bonar 2029. El mercado sigue de cerca la evolución de tasas y el proceso de acumulación de reservas. También, este martes se dará a conocer el dato de inflación de diciembre 2025.

El riesgo país se ubica en 577 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 0,3%. Las acciones del panel líder muestran caídas generalizadas, traccionadas por Ternium (-1,5%).