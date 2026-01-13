El Banco Nación tomó una medida clave con el créditos hipotecarios: de qué se trata

El Banco Nación tomó la decisión de digitalizar el crédito hipotecario. "Tu casa empieza con un click", remarcaron.

Con más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados, el Banco Nación confirmó una medida clave que reafirma su "liderazgo en el acceso a la vivienda propia en todo el país" y su rol en la reactivación de los préstamos para la vivienda en la Argentina.

En concreto, desde este lunes 12 de enero, el proceso de evaluación y aprobación de los créditos hipotecarios en el Banco Nación es 100% digital, por lo que los clientes pueden iniciar su solicitud, cargar la documentación y recibir una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, de manera simple y sin necesidad de concurrir a una sucursal, a través del sitio institucional y de la plataforma “+Hogares con BNA”: https://mashogaresconbna.com.ar/

Los detalles que dio el Banco Nación Las solicitudes se gestionan mediante este circuito digital, que además permite a quienes ya cuentan con crédito aprobado elegir viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario.

La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación. Foto: Freepik Los créditos hipotecarios y el Banco Nación. El sistema también funciona como un nuevo canal para inmobiliarias, facilitando la publicación de propiedades con compradores que ya tienen financiamiento disponible.

Este esquema centraliza el análisis de todas las solicitudes en un equipo especializado que acompaña al cliente durante todo el proceso, siendo la única instancia presencial la firma de la escritura en la sucursal seleccionada.