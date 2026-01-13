Plazo fijo en Banco Nación: cuánto ganás invirtiendo $700.000 a 30, 60 o 90 días

El plazo fijo del Banco Nación ofrece diferencias de rendimiento para operar en sucursal o en modalidad digital, con ventajas para quienes invierten online.

En un escenario de tasas descendentes y con los ahorristas buscando alternativas seguras para resguardar su capital, el Banco Nación se mantiene como una de las opciones más elegidas para constituir un plazo fijo. Con una inversión inicial de $700.000, el rendimiento final varía según el plazo elegido y el canal utilizado.

Cuánto se gana en un plazo fijo a 30 días en el Banco Nación Para quienes buscan liquidez inmediata, el plazo fijo a 30 días marca la primera diferencia. En sucursal, con una TNA del 20,50%, los intereses alcanzan $11.794,52, llevando el total a $711.794,52. En cambio, al constituirlo de manera electrónica, la TNA sube al 23,50%, generando $13.520,55 de interés y un total de $713.520,55. La brecha supera los $1.700 en apenas un mes, lo que confirma la conveniencia del canal digital.

Plazo fijo a 60 días o 90 días: mayor rendimiento acumulado A medida que se extiende el plazo, la diferencia se amplía. A 60 días, en sucursal el rendimiento es de $23.589,04, mientras que en modalidad electrónica asciende a $27.616,44, con una brecha superior a los $4.000. El plazo fijo a 90 días muestra la mayor disparidad: en sucursal, los intereses suman $33.657,53, mientras que en digital trepan a $42.287,67. La diferencia supera los $8.600, un monto significativo para perfiles conservadores que buscan previsibilidad.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay Banco Nación sigue siendo una de las opciones más elegidas para plazo fijo. Foto: Pixabay Más allá de las tasas, el Banco Nación sigue siendo uno de los preferidos por los ahorristas. La seguridad y el respaldo de la entidad pública pesan fuerte en contextos de incertidumbre económica. A esto se suma la facilidad operativa de su plataforma digital, que permite constituir plazos fijos en pocos pasos y acceder a mejores rendimientos que en ventanilla. Además, jubilados y otros beneficiarios ya operan con el banco, lo que simplifica la decisión.