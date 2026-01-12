Presenta:

Cambia el plazo fijo: cuánto se gana invirtiendo $900.000 a 30 días

El plazo fijo muestra fuertes diferencias en las tasas de interés entre bancos: cuánto se gana hoy a 30 días.

MDZ Dinero

Las tasas de interés de plazo fijo varían entre el 20,5 % y el 29 %. Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Las tasas de interés de plazo fijo tradicional siguen mostrando diferencias importantes entre bancos y vuelven a poner sobre la mesa una pregunta clave para los ahorristas: cuánto se gana hoy invirtiendo dinero a 30 días.

Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central (BCRA), en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días oscilan entre el 20,5 por ciento y el 29 por ciento, dependiendo del banco y de si el cliente ya opera o no con la entidad.

Cuánto rinde un plazo fijo de $900.000

Tomando como referencia una inversión de $900.000 a 30 días, el rendimiento final varía de acuerdo con la tasa aplicada:

  • Con una TNA del 21 por ciento, el interés ronda los $15.500, llevando el total a unos $915.500.

  • Con una TNA del 24,5 por ciento, el rendimiento se acerca a los $18.100, con un monto final de $918.100.

  • En los bancos que ofrecen TNA del 28 o 29 por ciento, la ganancia mensual puede ubicarse entre $20.700 y $21.500, elevando el total a más de $920.000.

El plazo fijo es una de las opciones más seguras para invertir dinero Foto: Shutterstock
Un plazo fijo de $900.000 puede rendir entre $15.500 y más de $21.000 en un mes. Foto: Shutterstock

Qué bancos pagan más hoy

  • Banco de Comercio S.A. – 29 %

  • Banco VOII S.A. – 28,5 %

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – 28,5 % (no clientes)

  • Banco BICA S.A. – 28 %

  • Banco CMF S.A. – 28 %

  • Banco Mariva S.A. – 28 %

  • Banco Meridian S.A. – 28 %

  • Reba Compañía Financiera S.A. – 28 %

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – 27 %

  • Banco Hipotecario S.A. – 27 % (no clientes)

Los bancos con tasas de interés más bajas

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires – 20,5 %

  • Banco Santander Argentina S.A. – 21 %

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 21 %

  • Banco BBVA Argentina S.A. – 21 %

  • Banco de Formosa S.A. – 21 %

  • Banco Masventas S.A. – 22 %

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 23 %

  • Banco de la Nación Argentina – 23,5 %

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires – 23,5 %

  • Banco del Chubut S.A. – 23,5 %

Qué conviene revisar antes de hacer un plazo fijo

  • Si la tasa aplica solo para clientes o también para no clientes.

  • La facilidad de gestión online.

  • La solidez y respaldo de la entidad.

  • Las condiciones de renovación o cancelación.

En un escenario de tasas en movimiento, comparar opciones puede marcar la diferencia de varios miles de pesos en solo 30 días.

