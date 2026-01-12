Cambia el plazo fijo: cuánto se gana invirtiendo $900.000 a 30 días
El plazo fijo muestra fuertes diferencias en las tasas de interés entre bancos: cuánto se gana hoy a 30 días.
Las tasas de interés de plazo fijo tradicional siguen mostrando diferencias importantes entre bancos y vuelven a poner sobre la mesa una pregunta clave para los ahorristas: cuánto se gana hoy invirtiendo dinero a 30 días.
Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central (BCRA), en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días oscilan entre el 20,5 por ciento y el 29 por ciento, dependiendo del banco y de si el cliente ya opera o no con la entidad.
Cuánto rinde un plazo fijo de $900.000
Tomando como referencia una inversión de $900.000 a 30 días, el rendimiento final varía de acuerdo con la tasa aplicada:
Con una TNA del 21 por ciento, el interés ronda los $15.500, llevando el total a unos $915.500.
Con una TNA del 24,5 por ciento, el rendimiento se acerca a los $18.100, con un monto final de $918.100.
En los bancos que ofrecen TNA del 28 o 29 por ciento, la ganancia mensual puede ubicarse entre $20.700 y $21.500, elevando el total a más de $920.000.
Qué bancos pagan más hoy
-
Banco de Comercio S.A. – 29 %
Banco VOII S.A. – 28,5 %
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – 28,5 % (no clientes)
Banco BICA S.A. – 28 %
Banco CMF S.A. – 28 %
Banco Mariva S.A. – 28 %
Banco Meridian S.A. – 28 %
Reba Compañía Financiera S.A. – 28 %
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – 27 %
Banco Hipotecario S.A. – 27 % (no clientes)
Los bancos con tasas de interés más bajas
-
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – 20,5 %
Banco Santander Argentina S.A. – 21 %
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 21 %
Banco BBVA Argentina S.A. – 21 %
Banco de Formosa S.A. – 21 %
Banco Masventas S.A. – 22 %
Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 23 %
Banco de la Nación Argentina – 23,5 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires – 23,5 %
Banco del Chubut S.A. – 23,5 %
Qué conviene revisar antes de hacer un plazo fijo
-
Si la tasa aplica solo para clientes o también para no clientes.
La facilidad de gestión online.
La solidez y respaldo de la entidad.
Las condiciones de renovación o cancelación.
En un escenario de tasas en movimiento, comparar opciones puede marcar la diferencia de varios miles de pesos en solo 30 días.