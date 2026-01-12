Cambia el plazo fijo: cuánto se gana invirtiendo $900.000 a 30 días

Las tasas de interés de plazo fijo tradicional siguen mostrando diferencias importantes entre bancos y vuelven a poner sobre la mesa una pregunta clave para los ahorristas: cuánto se gana hoy invirtiendo dinero a 30 días.

Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central (BCRA), en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días oscilan entre el 20,5 por ciento y el 29 por ciento, dependiendo del banco y de si el cliente ya opera o no con la entidad.