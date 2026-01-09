Plazo fijo: banco por banco, cómo terminan las tasas en la segunda semana de enero

En la segunda semana de enero, el plazo fijo recupera protagonismo como opción de ahorro en pesos. Con un escenario de mayor previsibilidad y tasas que muestran diferencias marcadas entre entidades, los ahorristas vuelven a mirar con atención cuánto paga cada banco por colocar su dinero a 30 días.

Según el Régimen Informativo de Transparencia del BCRA, las tasas nominales anuales (TNA) en los bancos de mayor volumen de depósitos se mantienen moderadas:

Este grupo confirma que las entidades más grandes no compiten con tasas agresivas en este instrumento.

En contraste, los bancos medianos y las financieras digitales ofrecen rendimientos más altos, especialmente en plazos fijos online y para no clientes:

Comparar banco por banco puede significar miles de pesos extra en un plazo fijo de 30 días. Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Algunas entidades se ubican en un rango medio, con tasas entre el 25% y el 27%:

Banco de Comercio

Banco de Corrientes

Banco Hipotecario

En el extremo más bajo del ranking aparecen Banco Formosa y Masventas, apenas por encima del 21% y 22%.

La importancia de comparar bancos

La diferencia entre elegir una entidad u otra no es menor: incluso en plazos cortos de 30 días, una TNA varios puntos más alta puede traducirse en miles de pesos adicionales de rendimiento. Por eso, en este inicio de año, el plazo fijo vuelve a seducir, pero con una premisa clara: comparar banco por banco antes de invertir puede marcar la diferencia.