Cuánto rinde un plazo fijo de $1.500.000 a 30 días en los principales bancos

Las tasas de plazo fijo definen el rendimiento del ahorro conservador: cuánto se gana con $1.500.000 a 30 días.

Con tasas que ya no sorprenden pero siguen marcando el pulso del ahorro conservador, el plazo fijo vuelve a ocupar un lugar en la estrategia de quienes buscan resguardar sus pesos a corto plazo. Con una colocación de $1.500.000 a 30 días, el rendimiento varía según el banco y la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente en enero.

Cuánto se gana en los principales bancos en enero En el Banco Nación y en Banco Macro, que encabezan el ranking entre los bancos con mayor volúmen de depósitos con una TNA del 23,5%, un plazo fijo a 30 días genera un interés aproximado de $29.300. Al vencimiento, el ahorrista recibe cerca de $1.529.300, en una inversión sin sobresaltos y de bajo riesgo.

Un escalón más abajo aparece Banco Credicoop, con una tasa del 23%, que deja un rendimiento cercano a los $28.750 en un mes. En este caso, el capital final ronda los $1.528.750, una diferencia leve, pero que empieza a notarse en montos altos.

Con tasas del 22%, como las que ofrece el Banco Provincia, la ganancia mensual estimada es de $27.500, llevando el total a $1.527.500. En tanto, Santander, Galicia y BBVA, con una TNA del 21%, pagan alrededor de $26.250 por cada $1.500.000 invertidos a 30 días.

En el extremo más bajo del grupo se ubica el Banco Ciudad, con una tasa del 20,5%, que deja un interés aproximado de $25.600 en un mes. El capital final, en ese caso, se acerca a los $1.525.600.