Presenta:

Dinero

|

Plazo Fijo

Cuánto rinde un plazo fijo de $1.500.000 a 30 días en los principales bancos

Las tasas de plazo fijo definen el rendimiento del ahorro conservador: cuánto se gana con $1.500.000 a 30 días.

MDZ Dinero

Las tasas de plazo fijo marcan el pulso del ahorro en enero.

Las tasas de plazo fijo marcan el pulso del ahorro en enero.

Con tasas que ya no sorprenden pero siguen marcando el pulso del ahorro conservador, el plazo fijo vuelve a ocupar un lugar en la estrategia de quienes buscan resguardar sus pesos a corto plazo. Con una colocación de $1.500.000 a 30 días, el rendimiento varía según el banco y la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente en enero.

Cuánto se gana en los principales bancos en enero

En el Banco Nación y en Banco Macro, que encabezan el ranking entre los bancos con mayor volúmen de depósitos con una TNA del 23,5%, un plazo fijo a 30 días genera un interés aproximado de $29.300. Al vencimiento, el ahorrista recibe cerca de $1.529.300, en una inversión sin sobresaltos y de bajo riesgo.

Te Podría Interesar

Un escalón más abajo aparece Banco Credicoop, con una tasa del 23%, que deja un rendimiento cercano a los $28.750 en un mes. En este caso, el capital final ronda los $1.528.750, una diferencia leve, pero que empieza a notarse en montos altos.

Con tasas del 22%, como las que ofrece el Banco Provincia, la ganancia mensual estimada es de $27.500, llevando el total a $1.527.500. En tanto, Santander, Galicia y BBVA, con una TNA del 21%, pagan alrededor de $26.250 por cada $1.500.000 invertidos a 30 días.

En el extremo más bajo del grupo se ubica el Banco Ciudad, con una tasa del 20,5%, que deja un interés aproximado de $25.600 en un mes. El capital final, en ese caso, se acerca a los $1.525.600.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock
El plazo fijo sigue siendo una opci&oacute;n estable y previsible para ahorristas conservadores. Foto: Shutterstock

El plazo fijo sigue siendo una opción estable y previsible para ahorristas conservadores. Foto: Shutterstock

Una opción estable para quienes priorizan seguridad

El dato clave es que, aunque las diferencias entre bancos parecen pequeñas, en montos elevados y renovaciones sucesivas el rendimiento acumulado empieza a pesar. En un escenario de tasas estables y expectativas moderadas, el plazo fijo sigue siendo una opción previsible, ideal para quienes priorizan seguridad por sobre riesgo y buscan mantener liquidez mes a mes.

Archivado en

Notas Relacionadas