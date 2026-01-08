Plazo fijo vuelve a seducir a los ahorristas: quiénes pagan más del 27%

En un contexto donde la cautela vuelve a imponerse entre muchos ahorristas, el plazo fijo tradicional recupera protagonismo. Con tasas que superan el 27% anual en varias entidades, este instrumento clásico vuelve a aparecer como una opción atractiva para quienes buscan resguardar su dinero sin asumir riesgos.

Si bien los grandes bancos mantienen rendimientos más moderados, el verdadero diferencial está hoy en las entidades medianas y financieras digitales, que ofrecen tasas significativamente más altas, incluso para personas que no son clientes habituales. La posibilidad de constituir plazos fijos online amplió el abanico y empujó la competencia.

Cuáles son los bancos que más pagan Entre los bancos que encabezan el ranking aparecen Banco Bica, Banco CMF, Banco Meridian y Banco Voii, todos con tasas del 28% anual, mientras que Crédito Regional Compañía Financiera llega incluso al 28,5% para colocaciones online. También se destacan Banco Mariva, Banco de Córdoba y Reba, con rendimientos del 27%.

Un punto clave es que muchas de estas entidades permiten realizar el plazo fijo sin necesidad de abrir una cuenta, lo que facilita el acceso y acelera la operatoria. En general, las colocaciones se hacen a 30 días y los intereses se acreditan al vencimiento, manteniendo la lógica simple que caracteriza a este instrumento.

En contraste, bancos como Comafi, Del Chubut o Del Sol ofrecen tasas que rondan entre el 23% y el 26,5%, mientras que otros, como Formosa o Masventas, quedan más rezagados. A esto se suma que los bancos con mayor volumen de depósitos del sistema financiero tampoco lideran en rendimientos: entidades como Nación, Santander, Galicia, BBVA o Provincia de Buenos Aires pagan tasas que se mueven entre el 20,5% y el 23,5% anual.