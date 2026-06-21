El Fiscal de Estado y un funcionario del Gobierno, juntos en el Mundial

Ambos estuvieron en el debut de Argentina en el Mundial. Fueron favorecidos por el sorteo de un banco.

Viaje, festejos y alegría. En el mar de gente que era el Kansas City Stadium, donde la Selección Argentina debutó en el Mundial había dos mendocinos conocidos y que son funcionarios públicos con cargos relevantes que compartieron el viaje. Se trata del fiscal de Estado Fernando Simón y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno José María Videla Saenz.

Así viajaron al Mundial Los dos funcionarios viajaron como parte de la comitiva de 100 personas en un tour organizado por un banco y al que se accedía por sorteo. Ambos funcionarios aseguraron a MDZ haber sido favorecidos por ese concurso en el que participaban los clientes del banco Supervielle.

De hecho a los dos figuran en el video promocional del contingente en el que se los ve en un colectivo y luego en el estadio. Fernando Simón es fiscal de Estado, un organismo extrapoder clave en el control de la gestión pública y la defensa de los intereses de Mendoza. Según explicaron oficialmente desde Fiscalía, Simón resultó ganador del sorteo y así accedió al viaje. Al mismo tiempo, explicaron que se informó del tema a la Oficina de Ética Pública.

Simón y Videla, sentados juntos en el colectivo que los llevaba al estadio. En el caso de Videla, también dijo haber sido favorecido con el sorteo del que participó por ser cliente del banco desde hace muchos años.