Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

El presidente argentino celebró en sus redes sociales la ajustada victoria del candidato de derecha en el balotaje colombiano.

La consagración de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia generó repercusiones inmediatas en el arco político internacional. Uno de los primeros líderes globales en manifestarse fue el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, quien envió una eufórica felicitación a través de sus canales oficiales, celebrando el giro político hacia la derecha del país cafetero.

Con el estilo confrontativo y directo que lo caracteriza, el mandatario argentino utilizó su cuenta en la red social X para trazar un paralelismo entre ambos proyectos políticos. "EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!", encabezó Milei en su publicación, saludando el triunfo del abogado penalista sobre el izquierdista Iván Cepeda Castro.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026 Un mensaje de fuerte contenido geopolítico En su descargo, Milei destacó el significado que, a su criterio, representa la derrota del oficialismo progresista en Colombia, vinculando la plataforma de gobierno del mandatario electo con los principios que él mismo promueve en Argentina:

"Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", redactó el jefe de Estado argentino.

EFE Para el líder de La Libertad Avanza, la victoria de De la Espriella ratifica una tendencia continental de rechazo a los gobiernos de izquierda en la región. "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", concluyó su posteo, utilizando su emblemático lema de campaña.