Adrián Ravier debuta como vocero de Javier Milei en medio de la crisis política por Manuel Adorni

Aunque Javier Milei ratificó públicamente a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, en la Casa Rosada admiten la necesidad de fortalecer la estrategia comunicacional del Gobierno en medio de la creciente presión política sobre el funcionario.

En ese contexto, el presidente compartirá esta semana una actividad pública con Adrián Ravier, quien asumirá formalmente el rol de vocero presidencial antes de una nueva gira internacional.

La presentación del economista pampeano en su nueva función tendrá lugar este martes por la noche en un evento organizado por la Fundación Faro, el centro de estudios vinculado al oficialismo y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La actividad, que había sido anunciada antes de concretarse la salida de Adorni de la vocería, servirá como escenario para mostrar el nuevo esquema de comunicación del Gobierno.

Durante el encuentro, Ravier expondrá sobre “La Batalla por la Macroeconomía”, una obra escrita junto a Milei que analiza y debate las ideas de algunos de los economistas más influyentes del siglo pasado.

El cierre estará a cargo del propio Presidente, que buscará aprovechar la ocasión para reforzar los principales ejes económicos de su gestión.

La jornada, denominada “Ideas para una sociedad libre”, también contará con la participación de David Friedman, hijo del reconocido economista Milton Friedman, quien dialogará con Alberto Benegas Lynch (h), uno de los principales referentes intelectuales del liberalismo argentino y figura de consulta frecuente para Milei.

El desembarco de Adrián Ravier

La elección de Ravier no es casual. Al igual que el Presidente, el nuevo portavoz se identifica con las ideas de la Escuela Austríaca y llega al cargo con la misión de poner el foco en los resultados económicos del Gobierno, un terreno donde la administración libertaria considera que posee sus principales fortalezas políticas.

Antes de asumir plenamente sus funciones, Ravier iniciará esta semana el proceso de transición con los equipos que hasta ahora respondían a Adorni.

En Balcarce 50 esperan que su primera conferencia de prensa pueda realizarse en los próximos días, una vez completada la reorganización interna del área.

La decisión de avanzar con este cambio comunicacional ocurre mientras Manuel Adorni atraviesa el momento más complejo desde su llegada al Gobierno.

La controversia generada por las investigaciones vinculadas a su patrimonio y los intentos opositores de impulsar una interpelación en el Congreso limitaron su capacidad para instalar los mensajes centrales de la gestión y obligaron al oficialismo a rediseñar su estrategia.

La agenda internacional de Javier Milei

Pese a ese escenario, Milei mantendrá su agenda internacional sin modificaciones. El miércoles partirá hacia Madrid para participar de actividades académicas y empresariales, incluida una conferencia en la Universidad CEU San Pablo.

Luego seguirá enfocado en compromisos externos, con la cumbre del Mercosur en Asunción y un viaje posterior a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio junto a Donald Trump.

Mientras tanto, los principales operadores políticos del oficialismo permanecerán en Buenos Aires con un doble objetivo: contener la avanzada parlamentaria contra Adorni y garantizar las condiciones para retomar la agenda de reformas impulsada por el Gobierno.