Más dólares y un polvo: el allanamiento que complicaría a Jesica Cirio tras los escandalosos videos

Por orden del juez, Gendarmería irrumpió en los domicilios de la conductora y su expareja tras la filtración de un video donde se la ve contando fajos de dinero en ropa interior.

El escándalo en torno a Jesica Cirio y Martín Insaurralde sumó un capítulo de máxima tensión judicial este domingo. Por orden del juez federal Luis Armella, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo allanamientos simultáneos en los domicilios de la modelo y de su expareja, Elías Piccirillo. La medida buscaba de forma urgente el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos clave para la causa.

El detonante del operativo fue la reciente filtración de un polémico video en el que la conductora aparece en ropa interior exhibiendo e importantes sumas de dinero en dólares guardadas en bolsas plásticas transparentes, presuntamente dentro del vestidor de la vivienda que compartía con su exesposo y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Puertas forzadas y un hallazgo comprometedor en Las Cañitas El procedimiento en el departamento de Cirio, ubicado en el exclusivo barrio porteño de Las Cañitas, requirió el uso de la fuerza. Debido a que la modelo no se encontraba en el lugar, los uniformados debieron forzar el ingreso tras exigirle al portero del edificio que franqueara el acceso. Al cierre de esta edición, la conductora aún no había sido localizada por la Justicia.

Jésica Cirio con Martín Insaurralde. Archivo Pese a su ausencia, el resultado del operativo en Las Cañitas arrojó elementos contundentes:

19.000 dólares en efectivo.

Armas de fuego , las cuales estarían registradas a nombre de Piccirillo.

2 gramos de un polvo blanco no identificado, que ya fue derivado a laboratorios periciales para determinar su composición. Operativo en Nordelta y la búsqueda del video original En paralelo, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la propiedad de Elías Piccirillo en Nordelta. A diferencia de la conductora, el empresario sí se encontraba en la vivienda. Los efectivos le retuvieron el teléfono celular y, aunque el propietario facilitó la clave de acceso, las primeras requisas digitales no lograron dar con el archivo de video original.