Dólares ocultos y operativos sorpresa: la trama que vuelve a poner a Jesica Cirio en el centro del escándalo

La situación judicial de Jesica Cirio sumó un nuevo capítulo de alta exposición pública luego de que se difundieran videos en los que se la observa mostrando importantes sumas de dinero en efectivo ocultas dentro de un vestidor. La aparición de ese material derivó en una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal , mientras continúan abiertas otras investigaciones que involucran tanto a la conductora como a algunas de sus exparejas.

El episodio más reciente se originó con la difusión de siete grabaciones realizadas en 2023 en la casaquinta de San Vicente donde Jesica Cirio residía junto a su entonces esposo, Martín Insaurralde . En las imágenes, la modelo aparece exhibiendo cajones y bolsos que contendrían grandes cantidades de billetes de 100 dólares guardados entre prendas de vestir.

Tras la viralización del material, el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola dispusieron procedimientos de urgencia en propiedades vinculadas a la conductora. Los operativos se llevaron adelante en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo y en una vivienda de Nordelta relacionada con su expareja Elías Piccirillo .

Durante el allanamiento realizado en el inmueble de Palermo, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron alrededor de 19.000 dólares en efectivo, además de armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino , actual pareja de Jesica Cirio . También fue hallada una sustancia en polvo cuyo origen deberá ser determinado mediante peritajes.

Frente a la repercusión del caso, la conductora difundió un comunicado en el que sostuvo haber sido víctima de un hackeo y denunció que desde hace más de un año es objeto de intentos de extorsión vinculados a ese material audiovisual. Asimismo, aseguró que las imágenes presentan alteraciones digitales y remarcó que la totalidad de sus bienes se encuentra debidamente declarada ante los organismos correspondientes.

El trasfondo: la causa que nació con el "Yategate"

Los nuevos acontecimientos se suman a la investigación que se abrió a fines de 2023 tras la difusión de fotografías de Martín Insaurralde a bordo de un yate de lujo en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

A partir de aquel escándalo, la Justicia inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que Jesica Cirio figura como imputada. En ese expediente continúa vigente una inhibición general de bienes mientras avanzan distintos análisis patrimoniales y contables.

Uno de los aspectos bajo investigación es un supuesto acuerdo de divorcio firmado en Estados Unidos. Según distintas versiones incorporadas al expediente, Insaurralde habría transferido a Jesica Cirio una suma cercana a los 20 millones de dólares como parte de la separación, extremo que también es objeto de revisión judicial.

Las polémicas alrededor de sus últimas relaciones

La exposición mediática de Jesica Cirio también se vio alimentada por las causas judiciales que involucran a dos de sus parejas más recientes.

Por un lado, Elías Piccirillo, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024 y de quien se separó menos de un año después, permanece bajo arresto domiciliario mientras es investigado por una presunta trama de corrupción vinculada al sistema de autorizaciones para importaciones y al acceso irregular a divisas durante las restricciones cambiarias. En el marco de esa causa trascendieron conversaciones telefónicas en las que exsocios del empresario realizaron duras acusaciones contra la conductora.

Por otro lado, Nicolás Trombino, actual pareja de Jesica Cirio y padre del hijo que espera, quedó mencionado en el último operativo judicial debido a que las armas secuestradas en el departamento allanado estaban registradas legalmente a su nombre. Aunque no pesa sobre él una imputación vinculada a esos elementos, su nombre apareció en el expediente como consecuencia del procedimiento.

Mientras la Justicia analiza el contenido de los videos y el material secuestrado durante los allanamientos, el futuro judicial de Jesica Cirio continúa rodeado de interrogantes. El caso combina investigaciones patrimoniales, denuncias por presuntas irregularidades económicas y la creciente repercusión pública de una figura que desde hace meses permanece bajo la lupa de los tribunales.