Ahorro en dólares: la impresionante cifra que compraron los argentinos durante el primer semestre

Los primeros seis meses del año registraron una demanda alta en la compra de dólares por parte de los argentinos.

Los argentinos continúan con alta demanda de dólares. Los ahorristas minoristas adquirieron en junio US$2.015 millones en términos netos. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes, mientras que 715 mil personas vendieron

De esta manera, el guarismo implicó US$12.299 millones para el primer semestre. Los datos se desprenden del informe sobre evolución del mercado de cambios y el balance cambiario del Banco Central (BCRA).

Dolarización récord en 2025 El año pasado se batió un récord de dolarización por parte de los argentinos.

En términos netos, los ahorristas minoristas compraron US$22.310 millones.