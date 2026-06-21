La ironía de Marcos Galperin luego de ver los videos de Jésica Cirio

El empresario Marcos Galperin ironizó en redes luego de conocerse los videos en donde Jésica Cirio mostraba bolsas con dólares.

Marcos Galperin ironizó acerca de los videos de Cirio y el Jefe de Gabinete

Los impactantes videos en los que se ve a Jésica Cirio junto a bolsas con dólares en un vestidor repercutieron rápidamente en la agenda política argentina. Es por ello que un habitué de las redes sociales como el empresario Marcos Galperin publicó un irónico comentario tras lo ocurrido.

El fundador de Mercado Libre compartió en X un posteo en que un usuario publicaba los videos y realizaba una serie de cálculos acerca del monto total, estimando el mismo entre 20 y 40 millones de dólares.

El tuit de Marcos Galperin El empresario, citando el tuit con las imágenes, disparó: “Entre $20 y $40 palos....pero Adorni tenía una "cascada"...”, haciendo referencia a las causas vinculadas con el jefe de Gabinete de la Nación.

Entre $20 y $40 palos....pero Adorni tenía una "cascada"... https://t.co/tON2nlDdRx — Marcos Galperin (@marcos_galperin) June 21, 2026 Los videos en donde se ve a Jésica Cirio con bolsas de dinero fueron publicados por La Nación y se ve a la exesposa del político Martín Insaurralde registrando importantes cantidades de dinero en efectivo.