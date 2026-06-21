La ironía de Marcos Galperin luego de ver los videos de Jésica Cirio
El empresario Marcos Galperin ironizó en redes luego de conocerse los videos en donde Jésica Cirio mostraba bolsas con dólares.
Los impactantes videos en los que se ve a Jésica Cirio junto a bolsas con dólares en un vestidor repercutieron rápidamente en la agenda política argentina. Es por ello que un habitué de las redes sociales como el empresario Marcos Galperin publicó un irónico comentario tras lo ocurrido.
El fundador de Mercado Libre compartió en X un posteo en que un usuario publicaba los videos y realizaba una serie de cálculos acerca del monto total, estimando el mismo entre 20 y 40 millones de dólares.
El tuit de Marcos Galperin
El empresario, citando el tuit con las imágenes, disparó: “Entre $20 y $40 palos....pero Adorni tenía una "cascada"...”, haciendo referencia a las causas vinculadas con el jefe de Gabinete de la Nación.
Los videos en donde se ve a Jésica Cirio con bolsas de dinero fueron publicados por La Nación y se ve a la exesposa del político Martín Insaurralde registrando importantes cantidades de dinero en efectivo.
Las imágenes habrían sido filmadas durante 2023 y exhiben a Cirio en un vestidor de la propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, donde aparecen fajos de dólares distribuidos en cajones y estanterías.