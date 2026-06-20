Impacto político: se conocieron videos de Jésica Cirio junto a miles de dólares que podrían complicar a Martín Insaurralde

La difusión de nuevos videos volvió a poner bajo la lupa la investigación que tiene como protagonistas al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , y a su exesposa, Jesica Cirio .

El material que publicó La Nación, compuesto por siete grabaciones inéditas, muestra a la conductora registrando importantes cantidades de dinero en efectivo dentro de una vivienda vinculada a la expareja. Las imágenes podrían adquirir relevancia dentro de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los videos habrían sido filmados durante 2023 y exhiben a Cirio en un vestidor de la propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, donde aparecen fajos de dólares distribuidos en cajones y estanterías.

La investigación señala además que las secuencias fueron registradas en la planta alta de la residencia que ambos compartieron antes de su separación. Ese sector incluía el dormitorio principal y vestidores individuales para cada integrante de la pareja.

La referencia a estas grabaciones no surge por primera vez. El supuesto material había sido mencionado previamente en distintos programas televisivos y derivó en medidas judiciales.

En ese marco, el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración del periodista que aseguró haber visto las imágenes, mientras que el juez Luis Armella requirió información a la señal TN para determinar si contaba con una copia de la filmación.

La aparición pública de los videos podría despejar las dudas que existían sobre su existencia y aportar nuevos elementos a una causa que acumula más de dos años de investigación, con avances y retrocesos procesales.

El expediente tuvo su origen en 2023, a partir del denominado “Yategate”, cuando trascendieron fotografías de Insaurralde junto a Sofía Clerici durante un viaje a Marbella. Aquel episodio derivó en una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que también alcanzó a Cirio.

Desde entonces se realizaron allanamientos, cruces de información bancaria y peritajes patrimoniales. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de los tres involucrados.

A ello se sumaron informes periodísticos y actuaciones judiciales que pusieron bajo análisis transferencias al exterior atribuidas a Cirio por alrededor de 500.000 dólares, además de diversas operaciones financieras que podrían haber sido utilizadas para justificar ingresos que estaban bajo observación.

Entre las hipótesis que circularon figuró la posibilidad de que las grabaciones hubieran sido obtenidas en medio de conflictos económicos vinculados a la separación de la pareja o incluso con fines extorsivos. Sin embargo, esas versiones forman parte del contexto que rodea el caso y su eventual validez dependerá de la autenticidad de las imágenes y de la manera en que puedan incorporarse formalmente al expediente judicial.

Desde el entorno de Cirio rechazaron las interpretaciones que la comprometen. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que la conductora denuncia desde hace más de un año intentos de extorsión relacionados con esos videos y que existe una causa judicial abierta sobre ese asunto.

La defensa también planteó que, en caso de confirmarse la autenticidad del material, el dinero exhibido podría corresponder a fondos propios de Cirio respaldados por su actividad privada y sus declaraciones fiscales.

El escándalo del “Yategate” provocó en 2023 la salida de Insaurralde de la jefatura de Gabinete bonaerense y tuvo fuerte repercusión en plena campaña electoral. Casi tres años después del inicio de la investigación, la Justicia continúa concentrada en determinar si el patrimonio de los involucrados resulta compatible con los ingresos que declararon oficialmente.