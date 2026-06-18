Manuel Adorni, en la cuerda floja: la oposición avanza en Diputados pero choca con los aliados

Manuel Adorni podría ser interpelado en el Congreso. Diputados se reúne la semana que viene, pero los aliados al Gobierno le regalan una vida.

La primera prueba para la continuidad de Manuel Adorni en el Congreso será el próximo martes en la Cámara de Diputados. La oposición se prepara para tratar una interpelación con moción de censura al jefe de Gabinete, en un contexto de máxima fragilidad. Sin embargo, deberá buscar el quórum de un sector de los acuerdistas con el Gobierno, que se excusan en la decisión del Senado para no acompañar el debate, a pesar de haber pedido la renuncia del funcionario.

Los diputados del PRO y de la UCR, claves para la construcción del quórum en Diputados, tienen previsto esperar a ver qué ocurre en el Senado antes de avanzar contra el jefe de Gabinete. Así, los diputados que convocaron a la sesión —de los bloques Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas (entre los que están los que responden al gobernador Martín Llaryora, de Córdoba), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y legisladores sueltos— trabajan a contrarreloj para asegurarse el quórum.

El plan de la oposición contra Manuel Adorni "Si no llegamos al quórum, vamos a bajar igual al recinto. Hay que dejar expuestos quiénes son los que especulan con este tema y le quieren seguir dando tiempo a Adorni", señaló con énfasis uno de los diputados que firmó el proyecto y busca asegurarse el quorum.

En el Senado, el oficialismo acordó darle una semana más a Manuel Adorni para que el Gobierno lo retire del cargo de jefe de Gabinete. Si eso no ocurre antes del próximo jueves 25 de junio, el kirchnerismo, junto con el PRO, la UCR, los bloques que responden a gobernadores provinciales e incluso la propia jefa del bloque de La Libertad Avanza tienen todo listo para aprobar una moción de censura: interpelarlo el 2 de julio y expulsarlo del cargo ese mismo día.

Cómo funciona la moción de censura en Diptuados En Diputados, en caso de tener quórum, buscan adelantarse al Senado. Allí tratarían una moción de censura con interpelación a Manuel Adorni. Los diputados que impulsan esta jugada aseguran que no hace falta remitir el asunto a comisión ni contar con dictamen. Sostienen que, al tratarse del artículo 101 de la Constitución Nacional y ser una norma "operativa", alcanza con la mayoría absoluta —la mitad más uno del total del cuerpo— para poner en funcionamiento la moción.