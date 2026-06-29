Javier Milei se vio con el hijo de Bolsonaro, quiere evitar a Lula y pegará el faltazo a la cumbre del Mercosur

Javier Milei decidió este lunes cancelar su viaje a Paraguay, donde iba a participar este martes de la cumbre del Mercosur, en el marco del cambio de la presidencia pro tempore a Uruguay.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a MDZ . Afirman que "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli". Sin embargo, se había retrasado el horario de la asunción del reemplazante de Manuel Adorni a mañana a las 17:30 por ese viaje internacional.

Y hay otro dato inobjetable en el análisis político. El líder libertario quiere evitar a su par brasileño Lula da Silva , con quien mantiene un pésimo vínculo. En ese sentido, Milei se reunió este lunes con Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato para las próximas elecciones brasileñas donde competirá con Lula.

El encuentro, realizado en Olivos, se enmarca en una clara intención del mandatario argentino de provocar la tensión con su par sudamericano a menos de un día ese evento del Mercosur.

"Se viene la marea azul para Brasil de la mano de @FlavioBolsonaro ...!!! VLLC!", escribió el líder libertario en su cuenta de X.

Se viene la marea azul para Brasil de la mano de @FlavioBolsonaro ...!!!

VLLC! https://t.co/ROZy56PjaZ — Javier Milei (@JMilei) June 29, 2026

Ambos van a coincidir esta noche en la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina que reunirá a representantes parlamentarios de Aliados de Israel de toda la región, junto con destacados legisladores, aliados políticos, embajadores y líderes religiosos.

Los Acuerdos de Isaac ofrecen “un marco innovador y práctico para fortalecer la cooperación económica, la innovación tecnológica, la colaboración en materia de seguridad y la prosperidad compartida entre Israel y América Latina”. Se espera que Milei hable ante la conferencia a las 20.15, en un encuentro que se llevará a cabo en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, en el que además participarán el canciller argentino, Pablo Quirno; y el candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro.

Milei pega el faltazo a la cumbre del Mercosur: qué se tratará

Con la mirada puesta en la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea y la apertura de nuevos mercados, el Mercosur se reúne este lunes y martes en Paraguay. Se realiza la 68ª reunión del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado. En ese marco, el país anfitrión concluirá su presidencia pro tempore y la transferirá a Uruguay.

La agenda comenzó durante el fin de semana en la ciudad de Luque, en las afueras de Asunción, con encuentros técnicos y reservados entre funcionarios de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para analizar cuestiones vinculadas al comercio, la migración y otros mecanismos de integración regional.

Uno de los temas más sensibles que deberán abordar los presidentes será la distribución de las cuotas de exportación libres de aranceles contempladas en el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Además de ese debate, el bloque espera dar una señal de avance en materia de apertura comercial con el anuncio del inicio de negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón. A su vez, los gobiernos buscarán profundizar conversaciones ya iniciadas con India y Vietnam.