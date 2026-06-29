Tras el portazo de Manuel Adorni, Diego Santilli garantizó una transición ordenada y habló de su vínculo con Mauricio Macri

El designado jefe de Gabinete aseguró que la transición en el área será ordenada y confirmó que el exfuncionario se defenderá ante la Justicia sin cargos públicos.

El designado jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que la transición en el organismo será ordenada y brindó crudos detalles sobre la salida de Manuel Adorni. El exvocero presidencial dio un paso al costado en medio de fuertes tensiones políticas y el avance de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Al respecto, Santilli reveló la delicada situación personal de su antecesor: "Estaba destruido anímicamente".

En declaraciones periodísticas a Radio La Red y A24, el flamante jefe de ministros remarcó que Adorni "va a ir a defenderse en la Justicia sin fueros, privilegios ni cargos públicos", y consideró de manera categórica que "el peso de lo que tenía sobre su espalda lo abarrotó", vinculando de forma directa el impacto de la denuncia judicial con su renuncia al Gobierno y al directorio de YPF.

Transición, la relación con el PRO y el vínculo con Mauricio Macri El exdiputado nacional aclaró que, si bien el traspaso de mando está garantizado, todavía no tiene un horario pautado para reunirse cara a cara con el funcionario saliente.

Por otra parte, al ser consultado sobre su procedencia política y si esta designación contó con el aval del expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, Santilli prefirió mantener la cautela pero confirmó los contactos de las últimas horas: "Hablé con él, mis conversaciones las mantengo en el ámbito privado", señaló el bastonero del nuevo esquema de La Libertad Avanza.

Defensa del equipo de Javier Milei y el último tramo de Adorni A pesar del cimbronazo que significó la caída de Adorni tras las denuncias iniciadas en marzo pasado, Santilli buscó llevar tranquilidad sobre la cohesión y la marcha de la administración libertaria. En ese sentido, el funcionario enfatizó que el equipo de gabinete del presidente Javier Milei es único, trabaja con firmeza y mantiene una actitud y una decisión contundente para avanzar con los cambios estructurales que necesita el país.