Con Adorni afuera, así será la nueva Jefatura de Gabinete tras la designación de Diego Santilli

Javier Milei designó este domingo a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni , que renunció en medio de la polémica por su patrimonio. De la mano de este nombramiento, ya se empezó a delinear la estructura del área, mientras el Gobierno reacomoda su esquema de poder interno.

Para la transición, la cúpula libertaria volvió a apostar por un formato que ya había probado cuando Guillermo Francos ocupó el cargo.

En ambos casos, los funcionarios llegaron a la Jefatura tras un paso por el ministerio del Interior —una cartera caliente para la Casa Rosada, debido a su diálogo con el Congreso y las provincias— y ambos arrastran una extensa trayectoria en la función pública.

El propio Milei reivindicó esa lógica al confirmar la fusión entre Interior y la Jefatura de Gabinete. "Teníamos claro que, para esta situación, requeríamos volver a tomar el formato que tuvimos en un momento que era unir el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete, porque es un área que tiene que desarrollar mucho músculo político y, la verdad, que en ese sentido, el trabajo que estuvo haciendo Diego desde el Ministerio del Interior fue extraordinario", aseguró en LN+.

El mandatario destacó el rol que cumplió Santilli como nexo entre el Gobierno y los gobernadores, en la antesala de los debates de las leyes que impulsó el oficialismo en el Parlamento.

Según remarcó, su experiencia de décadas en política "facilita todo lo que tiene que ver con negociar en el Congreso". "Es una persona acostumbrada a esa dinámica, lleva años trabajando en política", subrayó.

Cómo queda la estructura

En lo concreto, el ministerio del Interior volverá a desaparecer y la Jefatura de Gabinete tendrá una única Vicejefatura, que ocupará Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos.

El funcionario absorberá buena parte de las tareas que antes correspondían a Interior y trabajará en tándem con Santilli en las conversaciones con gobernadores y legisladores, sobre todo con estos últimos, con quienes tejió vínculo en este tiempo.

La dinámica, entonces, tendrá a Santilli al frente de toda el área, secundado por Devitt y en línea directa con Karina Milei, mientras los antiguos funcionarios de su ministerio se repartirán el resto de las responsabilidades.

Es un esquema más concentrado que el de la era Francos, cuando además existía una Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva en manos de José Rolandi, un hombre que había llegado de la mano de Caputo.

El peso creciente de Karina Milei

La gran diferencia respecto de la etapa de Francos pasa por el organigrama de poder. En aquel momento, Francos hacía equilibrio entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, un desafío que ahora hereda Santilli.

Aunque el "Colo" mantiene buena relación con ambos vértices del "triángulo de hierro", como la mayoría de la estructura libertaria, responderá a las órdenes directas de la Secretaría General, lo que le da a la hermana del Presidente una influencia mayor que en el pasado.