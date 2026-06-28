El mensaje de Diego Santilli tras ser nombrado jefe de Gabinete: "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales"

Poco después de haber sido designado como jefe de Gabinete, Diego Santilli agradeció al presidente Javier Milei y a la secretaria general Karina Milei por la confianza recibida y afirmó que trabajará junto al resto del Gobierno para acompañar la agenda de reformas estructurales impulsada por la administración nacional.

El dirigente expresó su posición a través de una publicación en la red social X, en la que definió el nombramiento como “el desafío más importante” de su vida. En ese mensaje, sostuvo que asumirá el cargo con el compromiso de continuar su tarea dentro del Gobierno y de aportar al objetivo político trazado por el Poder Ejecutivo.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, escribió Santilli tras conocerse su designación. La publicación fue difundida luego de que se confirmara su llegada a la jefatura de Gabinete, un cargo que lo ubicará dentro del equipo central de la administración nacional.

En el mismo texto, Santilli hizo referencia al modo en que entiende su participación dentro del Gobierno. “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales”, señaló. A partir de esa definición, remarcó que su tarea se desarrollará junto al resto de los funcionarios del Gabinete y bajo la conducción del presidente Javier Milei .

“Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei , con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, afirmó en la publicación. Esa frase concentró el eje del mensaje: la voluntad de integrarse al esquema de gestión y de respaldar la orientación política del Gobierno.

El mensaje en X de Diego Santilli luego de ser nombrado jefe de Gabinete. Captura X

El respaldo a las reformas estructurales

Santilli también vinculó su designación con la continuidad de las reformas que el Poder Ejecutivo considera centrales para su programa. En ese punto, sostuvo que asumirá la responsabilidad con dedicación y que su objetivo será acompañar el avance de esas medidas desde el lugar que ocupará en la estructura de gobierno.

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, expresó. La frase fue incluida dentro del tramo final del mensaje y funcionó como una definición sobre la tarea que buscará desarrollar desde la jefatura de Gabinete.

El inicio de una nueva etapa en el Gobierno

El dirigente cerró la publicación con un agradecimiento directo al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia. “Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, escribió. Con esa mención, Santilli reconoció la decisión política que derivó en su nombramiento y dejó planteado el inicio de una nueva etapa dentro del Gobierno nacional.

La publicación en X fue el primer mensaje de Santilli luego de su designación. En ese texto, el nuevo jefe de Gabinete ordenó sus principales definiciones: agradecimiento a Javier Milei y Karina Milei, compromiso con la gestión, reivindicación del trabajo colectivo y respaldo a las reformas estructurales que el Gobierno busca sostener.