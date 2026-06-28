Tras la salida de Adorni, Karina Milei reúne a los legisladores de LLA para mover el Congreso

El encuentro será el miércoles en Casa Rosada. La secretaria general quiere reactivar el Congreso, frenado por la situación judicial de Adorni, que ya renunció.

La reunión está prevista para el próximo miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas

Movidas las piezas del Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a un encuentro en la Casa Rosada, con la intención de poner orden en la agenda legislativa.

La reunión está prevista para el próximo miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y le servirá a la funcionaria para recalibrar la estrategia parlamentaria y reactivar una actividad que quedó virtualmente paralizada en los últimos meses, en buena medida por la situación judicial de Manuel Adorni, que este sábado renunció a la Jefatura de Gabinete.

Quiénes acompañarán a la secretaria general Además del encuentro confirmado por Infobae, junto a Karina Milei, que viene ganando peso en el día a día de la gestión, estará un núcleo de figuras del armado oficial.

Entre ellos, Diego Santilli, el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, mencionado como posible vicejefe de Gabinete, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem.

El Congreso, clave para la agenda 2027 Con reformas de peso en carpeta —entre ellas la electoral, con la que el oficialismo aspira a cambiar el sistema de votación antes de los comicios de 2027—, la administración libertaria intensifica el diálogo con gobernadores y legisladores aliados.