Karina Milei presentó "la nueva sede bonaerense" de La Libertad Avanza en pleno Capital Federal

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este jueves la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza para la campaña bonaerense. Lo curioso es que los libertarios eligieron su nuevo local en plena Ciudad de Buenos Aires. Está ubicada en la Avenida Caseros 514, barrio de San Telmo y en cercanías al Parque Lezama.

Para el acto no asistió el presidente Javier Milei , a quien no se le conoce ninguna actividad oficial durante toda la semana.

Del encuentro participaron el referente provincial Sebastián Pareja , los jefes de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, legisladores nacionales, dirigentes y referentes del espacio de distintos puntos de la provincia.

La nueva sede cuenta con aulas y espacios de trabajo destinados a reunir a dirigentes y equipos, capacitar nuevos cuadros y fortalecer el trabajo político y territorial en los 135 municipios bonaerenses.

Durante la inauguración, Karina destacó especialmente la ubicación: “Este lugar también es especial porque estamos a pocos metros de Parque Lezama. Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos”.

“El objetivo es encontrarse, capacitarse, trabajar y formar dirigentes capaces de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia y mejorar el metro cuadrado de cada bonaerense”, añadió “El Jefe”.

“La cercanía con la Ciudad también permite que la sede sea un punto de encuentro para los miles de bonaerenses que todos los días se trasladan a Capital para trabajar, estudiar o realizar sus actividades”, explicaron esta particular decisión.

Por su parte, Sebastián Pareja afirmó: “Para todos los que somos parte de LLA en la Provincia, hoy es un día que marca otro hito histórico. En esta sede nos formaremos y capacitaremos, trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral. Contar con la presencia de Karina, como siempre, es una demostración de que nuestro rumbo es el de Javier Milei y nuestra tarea, llevar su transformación a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”.

“Durante el acto, Karina recorrió las fotografías exhibidas en el edificio y rememoró los primeros encuentros junto a Javier Milei y Martín Menem, y el camino recorrido desde aquellos años hasta la construcción de un partido con presencia en todo el país”, agregaron los libertarios.