Luego del fracaso en el Senado, Karina Milei encabeza un cónclave con legisladores bonaerenses

Tras viajar con el presidente a Ecuador y Colombia y luego del fracaso en la sesión en el Senado , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , mantendrá este lunes por la tarde un encuentro con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires en Casa Rosada.

La hermana del mandatario estará acompañada por el presidente del partido en territorio bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja.

El propósito encuentro es dialogar de "cómo se viene trabajando en lo legislativo y en lo político" y, también, sobre "qué estrategia se está planteando de cara al futuro en la provincia".

La provincia de Buenos Aires aparece como el principal frente de preocupación para La Libertad Avanza de cara a la campaña. El escenario podría volverse todavía más adverso si finalmente se decide desdoblar las elecciones, especialmente después de que el oficialismo sufriera allí una derrota de casi 14 puntos frente al peronismo en los comicios del 7 de septiembre de 2025.

La mayoría de los municipios continúa bajo control de intendentes del PJ y en el conurbano se hicieron sentir con mayor fuerza la pérdida de empleo formal y las dificultades económicas.

En paralelo, el bloque libertario bonaerense prepara un diagnóstico crítico sobre la situación provincial. Los 10 senadores que responden a Carlos Curestis y los 20 diputados encabezados por Agustín Romo, referente en territorio bonaerense de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, serían los encargados de presentar ese informe.

Los legisladores también volverán a expresar su oposición al proyecto del peronismo vinculado con una eventual re-reelección de intendentes impulsada por el espacio de Axel Kicillof.

La agenda parlamentaria de La Libertad Avanza incluye además una iniciativa de mayor alcance institucional: eliminar el Senado de la provincia de Buenos Aires.