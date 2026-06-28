Diego Santilli asumirá oficialmente este martes como jefe de Gabinete y reúne un amplio consenso del arco político

Finalmente, Diego Santilli fue designado como el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. El funcionario oriundo del PRO asumirá formalmente este martes.

La confirmación llegó por la vía que el oficialismo ya hizo costumbre. A través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei se mostró junto al nuevo funcionario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y anunció que estaban "delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo".

El jefe de Estado precisó que la jura será el martes a las 16, y cerró con sus habituales: "MAGA. VLLC!".

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", expresó por su parte Diego Santilli, y reivindicó el trabajo en equipo por encima de los protagonismos individuales.

El flamante jefe de Gabinete se comprometió a "dejar todo" para avanzar con "las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas" y agradeció la confianza del Presidente y de la secretaria general.

Los detalles operativos de la transición fueron precisados por el vocero presidencial, Adrián Ravier, que anunció que los equipos del jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, y los de su reemplazante trabajarán en el traspaso de la cartera.

Ravier ratificó que la jura será el martes 30 a las 16 en la Casa Rosada y felicitó a Santilli, con quien se mostró "entusiasmado" de trabajar en esta nueva etapa.

Desde el riñón del Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le deseó "muchos éxitos" al "Colo" y prometió acompañarlo desde el Congreso: "Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente".

El entusiasmo de Mauricio Macri y el PRO

El nombramiento también cosechó respaldos en el PRO, el espacio de origen de Santilli.

El expresidente Mauricio Macri reveló que había hablado con él antes de la reunión en Olivos y celebró la designación: confió en que el dirigente ayude "a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

En la misma línea, el partido amarillo lo definió como "la persona indicada" para el cargo y destacó su experiencia y compromiso para "consolidar el cambio".

El apoyo se extendió a la dirigencia del PRO y a los gobernadores aliados. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le ofreció ayuda para "consolidar la agenda de cambio", mientras que Cristian Ritondo, jefe de la bancada en diputados, apeló al plano personal: "Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo".

Los gobernadores que mostraron su apoyo

Entre los mandatarios provinciales, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ponderó su "vocación de diálogo" y su "compromiso para construir consensos en momentos complejos", e Ignacio Torres (Chubut) celebró la decisión presidencial y resaltó su "profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la Argentina".

Otros aliados también se manifestaron, como los gobernadores de Chaco y San Juan.

Leandro Zdero, por su parte, aseguró que "hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal", y sostuvo que desde el Chaco seguirán "defendiendo los intereses de nuestra provincia, acompañando cada decisión que ayude a ordenar el país, generar oportunidades y mejorar la vida de los argentinos".

A su turno, desde San Juan, Marcelo Orrego le deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos".