Soberanía sí o no: una nueva encuesta vuelve a llevarle malas noticias a Javier Milei

La discusión por la modificación de la Ley de Tierras, junto con la bandera de la Selección argentina de Malvinas despertaron una ola de nacionalismo que no favoreció al Gobierno de Javier Milei en su discurso. En ese contexto, una encuesta reflejó que el 66% cree que la soberanía y la defensa de la patria están menos presentes en las decisiones de Javier Milei.

Así lo revela una encuesta de Zuban-Córdoba. Aunque la mayoría percibe que estos valores ganaron peso en la sociedad, la evaluación cambia por completo cuando se pregunta puntualmente por la gestión de Javier Milei. El informe mostró un fuerte contraste entre cómo la sociedad argentina percibe la evolución de valores como la soberanía nacional y la defensa de la patria, y cómo evalúa la presencia de esos mismos valores en las decisiones del Gobierno nacional.

Según el relevamiento, el 65,7% de los consultados considera que la soberanía y la defensa de la patria están "menos presentes" en las posturas y decisiones del Gobierno. Solo un 21% cree que están "más presentes", mientras que un 11,3% opina que permanecen igual y un 2% no supo responder.

El dato contrasta con la percepción general sobre estos valores en la sociedad. Al ser consultados de manera específica por la soberanía nacional, el 54,1% de los encuestados respondió que está "más presente que antes", un 25,8% dijo que está "igual que antes" y un 17,3% consideró que está "menos presente". El 2,8% no supo qué responder.

La imagen de los jugadores argentinos con la bandera “Las Malvinas son argentinas” después de vencer a Inglaterra recorrió el mundo.

En el caso de la defensa de la patria, el 48,3% señaló que está "más presente que antes", el 28,1% que permanece "igual" y el 20,1% que está "menos presente". El 3,5% restante no respondió.

Diferencias por género y por edad

El relevamiento también mostró diferencias según el género y la franja etaria de los consultados. Sobre la soberanía nacional, el 59,8% de las mujeres respondió que está "más presente que antes", frente al 47,3% de los hombres.

Por edad, los mayores de 60 años fueron los que más percibieron un avance de la soberanía nacional, con el 59%, mientras que entre los jóvenes de 16 a 30 años ese porcentaje bajó al 48,7%.

En la pregunta sobre la defensa de la patria, la brecha etaria se repitió: el 52,3% de los mayores de 60 años consideró que está "más presente que antes", contra el 36,6% de los jóvenes de 16 a 30 años, que se dividieron en partes iguales entre quienes creen que está "más presente" y quienes creen que permanece "igual".