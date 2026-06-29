Alfredo Cornejo habló sobre la renuncia de Manuel Adorni: "Descomprime"

El gobernador Alfredo Cornejo reflexionó este lunes sobre la renuncia de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional y aseguró que se trata de un "desenlace lógico" y que "descomprime" a la actual gestión del presidente Javier Milei. Además sostuvo que ve "muy bien" que el cargo haya quedado para el actual ministro del Interior, Diego Santilli, sobre quien agregó que "conecta muy bien" con la Provincia y que tienen una buena relación y diálogo.

Luego de la inauguración de una escuela Rodeo del Medio (Maipú), Cornejo dialogó con los medios de comunicación e interpretó que la salida de Adorni "la pedía no solamente la oposición, sino también los que no somos parte del oficialismo pero apoyamos al Gobierno".

"Creo que descomprime porque de alguna forma -el caso Adorni- frenaba la la agenda de reformas del Gobierno Nacional", planteó Cornejo.

El mandatario provincial puso de ejemplo la provincia a nivel institucional, al sostener que, a diferencia de lo que puede ocurrir a nivel nacional, "en Mendoza nos preguntamos si un funcionario debe renunciar cuando da positivo de alcoholemia. El estándar institucional de Mendoza es infinitamente superior".

Sobre el caso Adorni, agregó que llegó tarde, teniendo en cuenta que, de llegar a este desenlace finalmente, "se podrían haber evitado meses". De igual forma, dijo que se pone "en el lugar" del Gobierno, al analizar que había "una investigación de por medio que no tiene imputados"

Manuel Adorni, un "hecho superado" y la bienvenida a Diego Santilli

De igual forma, opinó que la salida de Adorni ya "es un hecho superado" y que ahora "debemos ir a a la agenda que necesita Argentina, de reformas estructurales, los temas impositivos, los temas económicos, los temas de inversión".

"Es imprescindible que siga bajando la inflación, pero también tener un tipo de de cambio adecuado para la producción, fundamentalmente de las economías regionales, para las pymes que necesitan en esta reconversión económica. Si bien el país está creciendo, no todos crecen igual y algunas actividades no crecen y decrecen, con lo cual hay hay que poner más énfasis en la agenda productiva del del país", consideró el gobernador.

Diego Santilli en su última visita a Mendoza, junto a Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Esteban Allasino y ministros del Gobierno. Alf Ponce/MDZ

Sobre Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, señaló que lo ve "muy bien" y que "conecta muy bien con los intereses de mi gobierno y tenemos un buen diálogo".

"Creo que facilita el trabajo, se queda con la función del Ministro del Interior y con la de Jefe de Gabinete. Creo que coordina mucho, facilita la interlocución, así que lo veo positivo", planteó.