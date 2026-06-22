El reconocimiento de Cornejo a la Policía de Mendoza tras reducir al hombre atrincherado en Carrodilla

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , se expresó este lunes sobre el operativo policial que permitió reducir a un hombre atrincherado en una vivienda de Carrodilla , en Luján de Cuyo, luego de más de una hora de negociaciones y una posterior intervención táctica.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial reconoció el trabajo de los efectivos que participaron del procedimiento y destacó el resultado alcanzado, ya que la situación concluyó sin personas heridas.

"Quiero reconocer y felicitar a todo el personal de la Policía de Mendoza que intervino en el operativo realizado en Carrodilla , Luján de Cuyo, donde un hombre se había atrincherado en una vivienda tras amenazar a integrantes de su familia", expresó Cornejo .

En su publicación, el gobernador explicó que durante más de una hora se desarrollaron tareas de negociación y contención con el objetivo de resolver el conflicto de manera pacífica. "Gracias al profesionalismo, la coordinación y la preparación de los equipos especiales, se agotaron las instancias de negociación y la situación pudo resolverse sin personas heridas", sostuvo.

Además, Cornejo destacó el desempeño de las distintas áreas que participaron del procedimiento. "Mi reconocimiento a los efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales, a quienes manejan los drones de la Unidad VANT, al personal policial de jurisdicción y a los equipos de emergencia que participaron de este procedimiento complejo, demostrando una vez más compromiso, capacidad operativa y vocación de servicio", agregó.

Quiero reconocer y felicitar a todo el personal de la Policía de Mendoza que intervino en el operativo realizado en Carrodilla, Luján de Cuyo, donde un hombre se había atrincherado en una vivienda tras amenazar a integrantes de su familia. Durante más de una hora se llevaron… pic.twitter.com/iOqXLPadOA — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 23, 2026

Cómo fue el procedimiento en Carrodilla

El hecho ocurrió cerca de las 14.45 en una vivienda ubicada en el barrio Huarpes III de Carrodilla. La intervención comenzó luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una situación de extrema tensión.

Según la información policial, el hombre se había encerrado en la propiedad y habría amenazado a integrantes de su familia mientras exhibía un arma. Ante ese escenario, se activó el protocolo previsto para este tipo de incidentes y se dispuso la intervención de efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales.

Del operativo participaron integrantes del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes encabezaron las tareas de negociación. Paralelamente, la Policía desplegó drones de la División VANT para monitorear la situación desde el aire.

Las imágenes obtenidas mediante una cámara térmica permitieron seguir en tiempo real los movimientos dentro y en los alrededores de la vivienda. Tras más de una hora de intentos para lograr una resolución voluntaria, los efectivos concretaron una intervención táctica que permitió controlar al sospechoso y dar por finalizado el procedimiento sin personas lesionadas.