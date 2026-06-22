Video: un dron con cámara térmica captó la intervención para reducir a un hombre atrincherado en Luján de Cuyo
El sospechoso se encerró en una vivienda de Carrodilla, Luján de Cuyo y habría amenazado a familiares exhibiendo un arma. El video del operativo.
Policías de elite de Mendoza redujeron la tarde de este lunes a un hombre que se encontraba atrincherado en una vivienda de Carrodilla, Luján de Cuyo. Tras más de una hora de negociaciones que no llegaron a buen puerto, el sujeto fue controlado mediante una intervención táctica, registrada en video por la cámara térmica de un dron policial.
El procedimiento se desarrolló cerca de las 14.45 en una casa ubicada en el barrio Huarpes III, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre una situación de extrema tensión en el lugar.
De acuerdo con la información policial, el sospechoso se había encerrado en la vivienda y habría amenazado a integrantes de su familia mientras exhibía un arma.
Ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo previsto para este tipo de episodios y se dispuso la intervención de efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales, incluyendo personal del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).
La intervención quedó registrada por una cámara térmica
Mientras se desarrollaban las negociaciones con el hombre, la Policía desplegó drones de la División Vant (Vehículos Aéreos No Tripulados) para monitorear la situación desde el aire.
Las imágenes captadas por una cámara térmica permitieron seguir en tiempo real los movimientos dentro y en los alrededores de la propiedad, registrando parte del operativo que se extendió durante más de una hora.
De acuerdo con fuentes policiales, los especialistas intentaron que el sospechoso desistiera de su actitud y depusiera voluntariamente su accionar. Sin embargo, al no obtener resultados positivos, se dispuso una intervención táctica para controlar la situación.
Secuestraron una réplica de arma de fuego
Finalmente, los efectivos lograron reducir al hombre sin que se registraran personas lesionadas durante el procedimiento. Tras ser controlado, fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente trasladado al Hospital Paroissien, donde quedó bajo evaluación médica.
Durante el operativo, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego, elemento que fue incorporado a la causa. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Oficina Fiscal Luján Cuyo.