Así es Espacio Costanera, el nuevo sector de la Terminal de Ómnibus

Después de años de espera y de un cronograma que se estiró mucho más allá de lo previsto, la Terminal de Ómnibus de Mendoza sumó su pieza final. El Ala Oeste de la estación abrió sus puertas bajo el nombre de Espacio Costanera , un sector pensado con lógica de centro comercial que concentra patio de comidas, un outlet deportivo, juegos infantiles y una batería de servicios nuevos. La apertura, encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, marcó el cierre de un plan integral que el complejo venía encarando desde hace casi diez años, pese a que el plazo original contemplaba apenas tres.

La idea detrás de Espacio Costanera es bastante clara: dejar de ser un sitio por el que la gente solo pasa para convertirse en un lugar donde se queda. Con 50 locales que se agregan a los 140 que ya funcionaban, el flamante sector apunta de lleno a la actividad comercial y recreativa. Según contaron fuentes del propio complejo, la apuesta busca cambiarle el carácter a la estación, transformándola en un punto de consumo y encuentro tanto para mendocinos como para los turistas que llegan por vía terrestre.

El corazón gastronómico del nuevo sector está en su patio de comidas, donde conviven cadenas internacionales con marcas nacionales y locales. Allí desembarcará el segundo local de McDonald's dentro del predio, acompañado por KFC, además de nombres bien argentinos como Havanna y Sopelssa. A esa propuesta se le suma un outlet deportivo con productos de marcas reconocidas a precios competitivos y un espacio de entretenimiento infantil equipado con máquinas electrónicas y juegos para los más chicos.

Pero Espacio Costanera no se queda solo en lo comercial. Entre las novedades aparecen plataformas exclusivas destinadas a servicios especiales, pensadas para contingentes estudiantiles, viajes de egresados y delegaciones deportivas. También se incorporó un amplio hall de espera diseñado para que familiares y acompañantes puedan aguardar con comodidad la llegada de los micros, una función que hasta ahora la estación resolvía a los tropezones.

La segunda planta del Ala Oeste tiene un perfil distinto, más corporativo. Ese nivel albergará el traslado del Diario Los Andes, que abandonará su histórica sede de calle San Martín para instalarse en la parte alta del complejo. Junto al medio se ubicarán organismos públicos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y diversas empresas vinculadas al rubro, en un total de 40 oficinas distribuidas en ese sector.

Para dimensionar el cambio, conviene mirar la película completa. La renovación de la Terminal de Ómnibus de Mendoza avanzó por etapas: arrancó en 2019 con el Ala Norte sobre calle Reconquista, siguió en 2023 con el Ala Sur —donde se sumaron un McDonald's, una YPF exclusiva para colectivos y el hotel Fuente Mayor— y continuó con el Ala Este sobre calle Alberdi, que reordenó por completo la circulación de las miles de personas que usan los servicios de media y larga distancia. El Ala Oeste, sobre avenida Costanera, era la última deuda pendiente.

Julieta Caballero - MDZ

Esta etapa final implicó demoler el edificio que existía en el lugar para levantar Espacio Costanera desde cero, una intervención de 12.000 metros cuadrados que incluye playa de estacionamiento, accesos automatizados conectados directamente con el Ala Norte, climatización completa y más de 100 cámaras de videovigilancia articuladas con las fuerzas de seguridad. En total, la transformación abarcó cerca de 45.000 m² distribuidos en los cuatro sectores del predio, con una inversión acumulada que superó los USD 25 millones bajo el esquema de concesión otorgado en 2017 a Estación Terminal Mendoza S.A., sin desembolso del Estado provincial.

Julieta Caballero - MDZ

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Los números terminan de explicar por qué la obra era tan esperada. Por la Terminal de Ómnibus transitan entre 60.000 y 90.000 personas por día según la temporada, y el complejo opera alrededor de 40.000 servicios mensuales entre recorridos provinciales, nacionales e internacionales. La oferta comercial pasó de 117 a 180 locales activos, mientras que el empleo directo trepó de unos 650 puestos a cerca de 1.300, a los que se suman más de 4.000 empleos indirectos. Con un promedio cercano a 1,5 millones de pasajeros y transeúntes por mes, la estación se consolida como uno de los hubs de movilidad más grandes del interior del país.