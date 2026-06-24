Verónica Magario le da brazaletes a los periodistas para entrar al Senado bonaerense

Verónica Magario había prohibido que los periodistas trabajaran en los palcos del Senado bonaerense porque "distraían a los legisladores" con sus conversaciones y comentarios. También frenó que los trabajadores de prensa y los fotógrafos circulen por el recinto antes de cada sesión.

Los periodistas acreditados en el Senado de la Provincia de Buenos Aires tienen que hacer que van a un balneario o tienen una estadía en algún spa porque, para participar de la primera sesión ordinaria del año, tendrán que usar una pulsera habilitante, similar a la que usan los turistas o participantes de eventos especiales.

La tirria que tiene Verónica Magario con la prensa se potenció el año pasado cuando se conocían los detalles de la sesión en la que pretendían aprobar las reelecciones indefinidas y muchos senadores se quejaban de que no podían hablar con representantes de otros bloques porque eran “escrachados” por los chismosos mediáticos que daban detalles de esas tertulias.

Antecedentes de tensión entre la presidencia del Senado y la prensa Fue en aquel momento, julio de 2025, José Luis Carut escribió en MDZ cómo vivieron los acreditados aquella situación, en la que la presidenta de la Cámara había mandado a cerrar el palco de prensa porque los legisladores se quejaban de los ruidos que provocaban los periodistas, tanto cuando sonaban sus celulares como los “cuchicheos”, que hacían perder el hilo de la conversación a los pensantes senadores.

La cruzada de Magario contra la prensa y la libertad de expresión volvió a poner en vilo a los periodistas ayer a la tarde, cuando desde la administración de la Cámara de Senadores cursaron las primeras acreditaciones para la sesión de este miércoles, la primera luego de ocho meses. Algunos que no fueron invitados a participar de la sesión empezaban a preguntar por qué los habían obviado y nadie sabía bien qué responder. Finalmente, hubo una invitación también para ellos.

Internas políticas y el impacto en la actividad legislativa Hay que recordar que producto de la fortísima interna del oficialismo bonaerense no se ponían de acuerdo entre La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro para integrar las comisiones de trabajo interno y, mucho menos, las autoridades del cuerpo, fundamentalmente las vicepresidencias y los secretarios administrativos.