Manuel Adorni y la incomodidad de un radicalismo mendocino a la espera del "gesto" nacional

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni , se ha mantenido en su cargo en estos meses - y quizás por algunas horas más - apoyado por el presidente Javier Milei, a pesar del desgaste y la situación de desprestigio social y político que transita, producto de inconsistencias e irregularidades en su evolución patrimonial, particularmente desde que asumió funciones públicas en diciembre del 2023.

En medio de la investigación de la Justicia Federal hacia el funcionario, los espacios aliados a La Libertad Avanza, como es el PRO y la UCR, han transitado en paralelo una "incómoda" situación política, particularmente en el Congreso Nacional, ya que han quedado atrapados entre un mantener un "gesto" de acompañamiento a un gobierno aliado como el de Milei o en quedar junto a la postura dura de oposición total del peronismo.

Esta semana, el accionar del radicalismo mendocino ha sido distinto en la Cámara Alta y Baja. Por un lado, los diputados radicales Pamela Verasay (jefa de bloque del partido) y Lisandro Nieri no dieron quórum en la fallida sesión del martes, tras un acuerdo con La Libertad Avanza, donde la oposición pretendía iniciar un proceso de interpelación a Adorni. Finalmente se convocó a comisiones (de Legislación y Asuntos Constitucionales) para traccionar el tema desde ese ámbito legislativo.

Diferente fue la postura de los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suarez el jueves, ya que sí se sentaron para intentar dar quórum en una sesión donde, a priori, el peronismo intentaría nuevamente presionar con la interpelación y eventual moción de censura (remoción) de Adorni. Sin embargo, y pese a las denuncias que luego hicieron en redes sociales, el peronismo no dio quórum, al igual que La Libertad Avanza, por lo que el resultado fue la caída de la sesión.

En el Gobierno Provincial aseguran que el caso Adorni no genera problemas tanto al radicalismo nacional como a la relación que mantienen con el presidente Milei desde Mendoza. De hecho, intentan desmarcarse al sostener que no tienen injerencia en la definición del Jefe de Gabinete y que es una decisión propia la del dirigente libertario.

Sin embargo, es cierto que el gobernador Alfredo Cornejo tiene influencia en los diputados y senadores mendocinos que pertenecen al radicalismo, por lo que el accionar de ellos también va de la mano.

Queda el recuerdo también de la última visita que realizó el funcionario a Mendoza, que mostró a las claras que no fue una visita normal, como la que podría ser de un jefe de gabinete, ya que solamente se limitaron al acto que se realizó en Las Heras para la inauguración de un parque solar en Las Heras (El Quemado) y el gobernador Alfredo Cornejo ni siquiera aprovechó algún otro tipo de encuentro o actividad, cómo sí seguramente hubiese sido con un funcionario con poder como el que reviste ese cargo.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Pero de igual forma, fuera del ámbito ejecutivo, sí es cierto que han habido incomodidades en los últimos días, sobre todo en los diputados y senadores del radicalismo que deben intentar balancear la buena relación entre Mendoza y la Nación, y sobre todo donde hay una Nación que espera con recelo ese tipo de gestos. Todo esto se ha dado mientras saben los propios legisladores nacionales radicales -y aseguran también- que la situación de Adorni llegó demasiado lejos y debería ser removido por el Presidente, o dar un paso al costado.

Mientras el futuro de Adorni transita horas cruciales este fin de semana, algunos referentes consultados por MDZ señalaron que "no iba ser -o no sería- un buen precedente" que, en 30 años desde que existe la figura de la moción de censura (desde la reforma del '94), la primera vez que se utilice esta herramienta sea en este caso con Adorni.

De hecho, sostienen que han habido varios jefes de gabinete cuestionados años atrás y que aún así no fueron removidos por el propio Congreso. "Se han presentado en las cámaras de Diputados y Senadores numerosos pedidos de moción de censura años atrás, pero no han avanzado. No sería bueno institucionalmente que ocurra ahora", opinaron.

A la espera

Aún así, reconocen que Adorni ya no tiene poder ni respeto tanto por la ciudadanía como del resto de los actores políticos del país, por lo que aguardan que el mismo involucrado o el propio Milei tomen la decisión final, sin forzar que sea el Congreso el que utilice la moción de censura por primera vez desde la creación de la figura.

"Estamos convencidos que es un problema del Presidente, no del Congreso. El que lo trajo, que se lo lleve", opinan.

Pero además insisten en que la incomodidad "no es política, sino institucional. "¿Es la primera vez que vamos a remover a un jefe de gabinete? Sí es cierto también que cuando hemos tenido otros impresentables, de una forma u otra terminaron eyectados del Ejecutivo", reflexionan, y aguardan que éste caso también lo sea "por el bien del país. Es importante que empecemos a hablar de otros temas importantes también y que no quede todo tapado por esta situación".

Queda como un reflejo el nulo poder que tiene Adorni, con lo que ocurrió en el Senado en los últimos días, donde el jefe de gabinete no recibió prácticamente preguntas de la oposición -de todos los partidos- para el informe de gestión que estaba al menos programado para el próximo 2 de julio. "Ya no hay respeto sobre su figura", cerraron.