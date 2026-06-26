Acorralado por la Justicia, Manuel Adorni renunciará como jefe de Gabinete y se define su sucesor

Javier Milei no deberá esperar que la Justicia dictamine si Manuel Adorni es corrupto para echarlo. El exvocero renunciará mañana como jefe de Gabinete, una vez que el presidente llegue al país, tras su viaje a España.

El ministro coordinador perdió el apoyo de Karina y un punto de inflexión fue la reciente declaración del mandatario, que abrió la puerta de una eventual salida si es que el proceso judicial concluyera que se enriqueció ilícitamente.

Adorni, ya sin ningún tipo de respaldo en el Ejecutivo, comunicará su decisión durante el sábado y crece la expectativa por su sucesor. Hay dos candidatos firmes: el ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno. Ambos reúnen el visto bueno de los hermanos Milei y del asesor Santiago Caputo , por lo que podrían eludir la grieta libertaria.

La decisión del reemplazo del exportavoz se conocerá luego de que el jefe de Estado llegue este sábado por la mañana al país, consignan fuentes oficiales a MDZ .

La dimisión del jefe de ministros, adelantado por este medio hace varios días , se da tras una nueva revelación judicial. Según el Diario La Nación que accedió a la causa, Adorni compró distintos artefactos de tecnología por millones de pesos y por intermedio de las tarjetas de crédito de dos funcionarios de su área.

A esto se le suma que el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de esa investigación, ya tiene 200 hojas en el expediente que comprueban gastos irreconciliables con su nivel de ingresos, por lo que, con esas pruebas en la mano, iba a presentar una requisitoria de justificación patrimonial, tal como adelantó MDZ. En otras palabras, es una indagatoria blue, donde el funcionario debía responder precisamente cada una de sus inconsistencias, en un camino inevitable por la citación formal a Comodoro Py y posteriormente su procesamiento.

A su vez, se encaminaba a ser sometido en el Congreso, con dos comisiones en paralelo que iban a avanzar en su interpelación y posible remoción. “Lo iban a ejecutar, era imposible de eludirlo”, señalaron fuentes oficialistas ante la arremetida opositora durante la próxima semana.

El alejamiento del expanelista se empezó a materializar el pasado viernes, cuando se reunió con Javier Milei en Olivos, donde fijaron que el nuevo vocero sería el diputado Adrián Ravier, de una impronta absolutamente opuesta al contador, y con la necesidad de recuperar la comunicación, absolutamente paralizada desde hace tres meses. A partir de allí también fue desplazado Javier Lanari, la mano derecha de Adorni en el Gobierno.

El excolumnista afrontó estas semanas atrincherado en su despacho, casi sin reuniones oficiales y solo atado a firmas administrativas por ser jefe de la administración nacional.