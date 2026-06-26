Compras gamer y tarjetas de terceros: el nuevo escándalo que envuelve a Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quedó bajo la lupa de la Justicia por una serie de compras realizadas durante 2025 que forman parte de una investigación sobre su patrimonio.

Según información publicada por La Nación, algunas de esas operaciones habrían sido efectuadas desde su cuenta personal de Mercado Libre , aunque utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a empleados públicos que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Entre las adquisiciones investigadas figura la compra de un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos . De acuerdo con los registros analizados, las operaciones se realizaron en agosto de 2025 y totalizaron $5.848.589. El monto superaba el salario mensual que percibía Manuel Adorni en ese momento, que rondaba los 3,5 millones de pesos.

El monitor fue adquirido el 19 de agosto por $2.184.999,05. Según la documentación citada en la investigación, el pago aparece asociado a una tarjeta de crédito cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.

Por otra parte, los dos proyectores fueron comprados el 13 de agosto. Cada uno tuvo un valor de $1.831.795 y, según las constancias mencionadas, fueron abonados con tarjetas cuyo titular era Luis Enrique Aluju, quien entonces se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la misma estructura administrativa.

Los equipos adquiridos corresponden a un monitor Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas y dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. Las compras fueron realizadas a través de la cuenta personal del funcionario, aunque los medios de pago registrados pertenecían a terceros.

Dónde puso el ojo la Justicia

La investigación también incluye otra operación considerada sospechosa por los investigadores. El 2 de junio de 2025, una funcionaria identificada como Gisela Kocsis abonó en efectivo $8.183.383 en un comercio de sommiers y ropa blanca. Según la información difundida, los productos estaban destinados a una vivienda que la familia Adorni había adquirido en el country Indio Cua.

La factura de esa compra fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, contratista que trabajó en la remodelación de la propiedad. El dispositivo forma parte del material que analiza la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

Los mensajes con Tabar y la investigación judicial

De acuerdo con fuentes citadas en la causa, en el teléfono de Tabar también fueron encontrados mensajes intercambiados con Manuel Adorni relacionados con declaraciones judiciales. Además, el contratista aportó información sobre los trabajos realizados en la vivienda y sostuvo que la remodelación demandó desembolsos por US$245.929 en efectivo.

"Retrogamer" y fan del Age of Empires

En paralelo, la investigación volvió a poner en foco una faceta conocida de Adorni: su afición por los videojuegos. Antes de incorporarse al Gobierno nacional, el actual jefe de Gabinete realizaba transmisiones en vivo a través de plataformas digitales, donde jugaba e interactuaba con otros usuarios.

En distintas entrevistas públicas, Manuel Adorni se definió como un "retrogamer" y señaló que colecciona consolas y computadoras clásicas. También relató que juega al videojuego Age of Empires desde la adolescencia y participó en contenidos publicados en YouTube dedicados a esa actividad, donde explicaba estrategias del juego e interactuaba con sus seguidores.