Javier Milei rompió el silencio sobre Manuel Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada"

Desde Madrid, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aunque dejó abierta la puerta a una eventual salida del funcionario si la Justicia determina responsabilidades en las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.

Consultado sobre la situación del ministro coordinador, el mandatario evitó pronunciarse sobre aspectos judiciales, pero aseguró que mantiene su confianza personal en él.

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", sostuvo en una entrevista concedida a El Observador de España.

Las declaraciones llegan en momentos en que el jefe de Gabinete enfrenta una fuerte presión política y parlamentaria por las investigaciones vinculadas a su patrimonio, mientras distintos sectores de la oposición impulsan pedidos de interpelación e incluso una moción de censura en el Congreso.

Durante la entrevista, Milei también se mostró confiado respecto de una eventual búsqueda de la reelección y reivindicó el rumbo de su gestión económica.

"Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord", afirmó.

En la misma línea, destacó los resultados obtenidos por su administración desde la llegada al poder. "Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece", aseguró.

El jefe de estado también cuestionó el tratamiento que recibe su gestión y comparó su situación con la de otros dirigentes políticos.

"Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso", expresó. Aun así, relativizó la importancia de los liderazgos personales y sostuvo que ningún proyecto político debería depender exclusivamente de una figura.

"Es como el que dice 'necesitamos mucho tiempo mío en el poder' pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles", señaló.

Más allá de la política, Milei dedicó un tramo de la entrevista a hablar de fútbol y particularmente de la selección argentina. Allí elogió tanto a Lionel Messi como al entrenador Lionel Scaloni.

"Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que hace Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie ¡Lo veo todo 10!", sostuvo sobre el capitán argentino.

Respecto del entrenador campeón del mundo, consideró que su capacidad para conducir grupos de alto nivel trasciende el ámbito deportivo. "Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo ¿cómo lidiás con todas megasestrellas?", planteó.

Finalmente, confirmó que no irá a ver a la Selección en el Mundial. "No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi la paso mal ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los 3 penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente", confesó.