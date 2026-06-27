¿El encuentro del Fin? Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos para definir su continuidad

Javier Milei regresó al país tras su viaje a España y afronta este sábado una instancia central para el futuro del Gobierno. El Presidente recibirá a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos , este sábado, en una reunión que fuentes oficiales señalan como decisiva para resolver la continuidad del jefe de Gabinete, en medio de versiones de renuncia y de posibles reemplazos.

La situación de Adorni quedó atravesada por fuertes presiones internas . En distintos sectores del Gobierno aseguran que el ministro coordinador llegará al encuentro con la decisión de presentar su renuncia. Cerca del funcionario, sin embargo, aún consideran posible que permanezca en el cargo si Milei decide respaldarlo una vez más. “Depende de Milei y de una charla con él”, expresan en el entorno del jefe de Gabinete.

El encuentro entre Milei y Adorni aparece como la instancia que ordenará la definición política del fin de semana. La cita quedó prevista para después del arribo del Presidente desde España y concentrará la atención de los sectores internos que ya impulsan cambios en la estructura del Gobierno.

En Olivos, Adorni comunicará su decisión ante el jefe de Estado. Según fuentes oficiales, la reunión será el momento decisivo para establecer si el ministro coordinador continúa al frente de la Jefatura de Gabinete o si el Gobierno avanza con un recambio inmediato.

El episodio se consolidó el viernes, mientras el Presidente disertaba en Madrid. En Buenos Aires se aceleraron movimientos internos que sorprendieron por su coordinación. El sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo , luego de un período marcado por diferencias, coincidieron en un mismo objetivo: definir la salida del ministro coordinador.

La información comenzó a circular entre periodistas acreditados en Casa Rosada y llegó luego a los principales medios de comunicación. En paralelo, se activó una lista de nombres para una eventual sucesión, con alternativas que ya cuentan con respaldo dentro del oficialismo.

El ministro coordinador perdió apoyo dentro del Ejecutivo. Un punto de inflexión fue la reciente declaración del mandatario, que abrió la puerta a una eventual salida si el proceso judicial concluyera que Adorni se enriqueció de manera ilícita. Desde entonces, su posición quedó más expuesta ante los sectores que ya evaluaban cambios en la estructura del Gobierno.

Karina Milei y Santiago Caputo impulsan un nuevo esquema

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo ya trabajaron en un nuevo organigrama que contempla la salida de Adorni. La propuesta que la presidenta de La Libertad Avanza llevará al jefe de Estado incluye la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Ignacio Devitt en Interior.

Ese diseño implicaría una modificación en áreas centrales del Gobierno. Santilli pasaría desde el Ministerio del Interior a la coordinación del gabinete, mientras Devitt ocuparía el lugar del actual ministro político. La definición, de todos modos, quedará en manos de Milei tras la conversación con Adorni en Olivos.

Santilli y Quirno, los nombres para la sucesión

Según fuentes oficiales citadas por MDZ, hay dos candidatos firmes para reemplazar a Adorni: el ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno. Ambos cuentan con el visto bueno de los hermanos Milei y de Santiago Caputo, un dato que los ubica como figuras con capacidad para atravesar las tensiones internas del oficialismo.

Santilli quedó instalado como una de las principales alternativas. Su nombre forma parte del esquema promovido por Karina Milei y Santiago Caputo, con una posible mudanza desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete. Esa modificación abriría, a su vez, otro movimiento dentro del área política, con Ignacio Devitt como posible reemplazante.

Quirno también integra la lista de candidatos con chances. El canciller aparece entre los nombres que reúnen aval de Milei, de Karina Milei y de Caputo. Esa coincidencia resulta relevante dentro de un Gobierno que atravesó diferencias entre sus principales terminales de poder.