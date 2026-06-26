Mauricio Macri encabezó otro acto del PRO y disparó contra Manuel Adorni: "Mantenerlo destruye el cambio"

En el marco de un acto del PRO en Mar del Plata, Mauricio Macri reiteró sus críticas a Manuel Adorni y aseguró que su continuidad en el cargo “destruye el cambio”

El expresidente, presente en “La Feliz” por la gira federal de la campaña “Próximo Paso”, expuso durante la noche del viernes y no evitó la polémica sobre qué sucederá con el jefe de Gabinete.

Con el objetivo de despejar las versiones sobre la posición del partido sobre el ministro coordinador, quien pudo evitar ser interpelado hasta ahora por el Congreso, el fundador del espacio aclaró: “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”.

El titular del PRO encabezó un acto en Mar del Plata y pidió la salida del funcionario investigado por enriquecimiento ilícito. “Nadie es más importante que el cambio”, remarcó.

De igual modo, instó a que sea el propio Javier Milei quien le pida la renuncia:“Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”.

“Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”, apuntó Macri, quien agregó: “Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni”.

A su vez, planteó la necesidad de “llegar a los cargos por antecedentes y no por lealtad ciega”. “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”, apuntó.

“El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, lanzó el exmandatario, quien sumó: “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”.

A pesar de esta fuerte postura contra Adorni, el expresidente sostuvo: “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”.