Marea Azul: operativo con 1.100 policías en transporte porteño

La Ciudad de Buenos Aires realizó este jueves el operativo “Marea Azul”, un despliegue policial con más de 1.100 efectivos asignados a centros de trasbordo, estaciones de subte , paradas del Premetro, corredores del Metrobús y autopistas . El procedimiento comenzó pasadas las 18 y tuvo controles simultáneos en puntos de alta circulación de pasajeros y vehículos.

Según la información oficial, el objetivo del operativo fue aumentar de forma sorpresiva y coordinada la presencia preventiva de la Policía de la Ciudad para desalentar hechos delictivos y reforzar el control en las principales zonas de movilidad porteña. El esquema incluyó identificación de personas, revisión de vehículos, apoyo aéreo, uso de tecnología para consultas en tiempo real y supervisión desde centros de control.

En la red de subte y Premetro participaron más de 270 oficiales. Los controles alcanzaron 16 estaciones, entre ellas nodos de combinación ubicados en Obelisco, Once, Constitución, Retiro y Pueyrredón. También hubo presencia policial en Santa Fe y Humberto 1°, de la Línea H; Juan Manuel de Rosas y Lacroze, de la Línea B; Palermo, de la Línea D; y Virreyes, de la Línea E.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el operativo en el centro de trasbordo de Constitución.

El operativo también incluyó seis paradas del Premetro: Virreyes, Centro Cívico Lugano, General Bavio, Ana María Janer, Presidente Illia/Lacarra y Cecilia Grierson. En esos puntos, los agentes realizaron tareas preventivas y controles vinculados con el movimiento de pasajeros.

Otros 450 agentes fueron destinados a corredores del Metrobús y centros de trasbordo. La cobertura comprendió los carriles exclusivos de las avenidas 9 de Julio, Paseo Colón, Santa Fe y Cabildo. Además, se reforzó la presencia de seguridad en los centros de trasbordo de Constitución, Liniers, Federico Lacroze, Once y Retiro.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el operativo en el centro de trasbordo de Constitución. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Macri señaló que estos procedimientos forman parte de la estrategia oficial de prevención del delito. También sostuvo que la seguridad de los porteños es una prioridad de su gestión y vinculó el despliegue policial con el cumplimiento de la ley y el orden en el espacio público.

Puntos de control en autopistas

El resto de los efectivos fue asignado a controles vehiculares en autopistas. Las tareas se concentraron en la detección de infracciones e impedimentos legales de circulación en la 25 de Mayo, Dellepiane, Perito Moreno, Frondizi, Cámpora y Avenida Lugones.

Para esa parte del procedimiento se establecieron nueve puntos de prevención en ambos sentidos de circulación, tanto hacia la Ciudad como hacia la provincia de Buenos Aires. Los controles contaron con participación de agentes de tránsito y equipos especializados en detección de narcóticos y alcoholemia.

Durante el operativo, los policías utilizaron un dispositivo provisto por la fuerza, denominado POC, que permite consultar antecedentes en tiempo real y facilita la identificación inmediata de personas. El despliegue también tuvo apoyo aéreo mediante helicópteros y drones, además de la participación de la Dirección de Intervención Rápida.

Todos los equipos actuaron bajo la supervisión del Centro de Control Integral y el Puesto de Control Central. Según la información oficial, ese esquema buscó coordinar recursos y tiempos de respuesta en la red de transporte y en los accesos viales incluidos en el procedimiento.

Más de mil efectivos en centros de trasbordo y vías rápidas. Prensa GCBA

Otros despliegues de seguridad

El Gobierno porteño vinculó “Marea Azul” con otros operativos recientes de saturación y control territorial. Entre ellos mencionó la Operación Muro, orientada a reforzar accesos de la Ciudad en el límite con la provincia de Buenos Aires, y la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos en 15 villas porteñas.

De acuerdo con la información difundida, en la Operación Tormenta Negra fueron detenidas 27 personas y se cerraron cinco búnkers de drogas. También se realizaron procedimientos similares en Constitución, Balvanera y Flores, además de controles en estaciones y vagones de subte del centro porteño.