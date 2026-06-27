Fin: renunció Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Javier Milei

En un escenario político cada vez más convulsionado, Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y dejó el Gobierno de Javier Milei . La salida del exvocero presidencial, que había asumido el cargo en noviembre de 2025, se produce en medio de un creciente desgaste político y una serie de denuncias judiciales que erosionaron su imagen pública y la de la propia gestión libertaria. Diego Santilli , con el visto bueno del "Triángulo de Hierro" y de Karina Milei , se posiciona como firme sucesor para ocupar un cargo caliente de la gestión libertaria. También se suma el nombre del canciller, Pablo Quirno , aunque corre por detrás del actual ministro del Interior.

La renuncia de Adorni se dio este sábado luego de la reunión que mantuvo con el presidente en la Quinta de Olivos. El cónclave sucedió tras el regreso al país del mandatario luego de la gira por España.

Manuel Adorni llegó a la Jefatura de Gabinete como una de las figuras de mayor confianza comunicacional de Javier Milei , tras haber sido su vocero presidencial. Sin embargo, su permanencia en el cargo quedó rápidamente condicionada por denuncias por presunto enriquecimiento ilícito , inconsistencias patrimoniales y movimientos financieros bajo investigación judicial.

Las acusaciones incluyeron viajes en vuelos privados y al exterior, adquisiciones inmobiliarias, como las del departamento en el barrio porteño de Caballito y en el exclusivo barrio privado Indio Cua, y un nivel de gastos personales considerado incompatible con sus ingresos declarados, lo que derivó en una serie de presentaciones judiciales y pedidos de investigación parlamentaria.

En paralelo, la oposición impulsó pedidos de interpelación y una eventual moción de censura en el Congreso, mientras que incluso sectores aliados comenzaron a tomar distancia del funcionario, incluso dentro del mismo Gobierno, como es el caso de la senadora (y jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta) Patricia Bullrich.

El impacto político en la gestión Milei

La crisis alrededor de Manuel Adorni se convirtió en uno de los focos más sensibles para el Gobierno, que intentó sostenerlo como parte de una estrategia de defensa política frente a lo que calificó como una “operación” en su contra. Sin embargo, el costo institucional comenzó a pesar sobre la gestión.

En los últimos meses, el oficialismo enfrentó un escenario de tensión creciente en el Congreso y un deterioro de la imagen pública del jefe de Gabinete, cuya aprobación cayó drásticamente en medio del avance de las investigaciones.

El jefe de Estado, en ese contexto, había reiterado su respaldo político, aunque en la práctica la situación del funcionario se volvió cada vez más insostenible.

Las causas judiciales que lo rodean

El núcleo del conflicto está vinculado a investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, y evasión fiscal, además de presuntas omisiones en declaraciones juradas, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo. Además, enfrenta una causa por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional al selecto barrio Indio Cua. Según las denuncias, el patrimonio del ahora exjefe de Gabinete muestra un crecimiento incompatible con su evolución salarial en la función pública.

También se investigan supuestas maniobras vinculadas a inversiones financieras previas a su llegada al cargo y adquisiciones de bienes que habrían encendido las alertas de organismos de control.

Estas causas, aún en etapa preliminar, se transformaron en el principal factor de presión política que precipitó el escenario de renuncia.

Un desenlace que reconfigura el Gabinete

La renuncia de Manuel Adorni obliga, ahora, a Javier Milei a una nueva reconfiguración del Gabinete en un momento clave de su administración, atravesada por tensiones políticas, muchas de ellas internas, en el seno del "Triángulo de Hierro", compuesto por el propio presidente, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. A priori, Diego Santilli, en caso de ocupar el lugar, llegaría a modo de conciliador en medio de la turbulencia que azota a la mesa chica de Casa Rosada.

El cargo de Jefe de Gabinete, pieza central en la coordinación del Ejecutivo, vuelve a quedar en el centro de la disputa interna del oficialismo, que ya había mostrado recambios previos en el área con la llegada de Adrián Ravier a la Vocería y Fabián Fernández como secretario de Comunicación, dos piezas fundamentales en la estructura que manejaba Manuel Adorni.

La salida de Manuel Adorni marca la tercera eyección en este puesto luego de que el presidente, y su hermana, corrieran del cargo a Nicolás Posse (2023-2024) y Guillermo Francos (2024-2025).