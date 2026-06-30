Axel Kicillof puso a los estatales en el horno: el informe que muestra cómo licuaron el sueldo estatal en PBA

Mientras Axel Kicillof levanta la bandera del "Estado presente" frente al ajuste de Milei, los números finos de la provincia de Buenos Aires exponen una realidad incómoda para el gobernador. El relato de la resistencia bonaerense choca contra las planillas de la Contaduría General de la Provincia, que muestran “la poda” en el salario estatal y en los municipios.

Es de destacar que “la motosierra” de Kicillof , que impacta directamente en los bolsillos de maestros y trabajadores estatales; no hubieses sido posible sin la complicidad de los gremios docentes y estatales. Que ahora presionados por las bases reclaman, algunos como los docentes con medidas de fuerza, una urgente recomposición del salario estatal bonaerense .

El mito de que Kicillof es “anti motosierra” se desarma mirando las paritarias estatales y el gasto en personal que tiene la provincia de Buenos Aires , desde que es gobernador. Según un minucioso informe fiscal elaborado por el ex senador provincial Marcelo Daletto (actual director por la oposición del Banco Provincia de Buenos Aires) titulado "¿Cómo gasta la Provincia?", la masa salarial bonaerense volvió a perder contra la inflación en 2025 con una caída del 0,3% real.

Lo llamativo del informe elaborado por el exsenador no es solo el número de este año, sino el efecto acumulado; el tijeretazo de Kicillof llega después de una feroz licuación del 18,5% real sufrida en 2024. Hoy, el gasto en personal representa en la provincia de Buenos Aires apenas el 40,2% del presupuesto provincial, marcando la participación más baja de los últimos años.

El dato que más ruido hace es el contraste con otras provincias. “Mientras la masa salarial bonaerense perdió contra la inflación por segundo año consecutivo, el resto de las provincias recuperó el poder adquisitivo del salario estatal : CABA subió 1,5% real, Santa Fe 5,9%, Córdoba 12,3% y Mendoza 14%”, detalló Marcelo Daletto .

Rematando con una conclusión que incómoda al gobierno bonaerense: “Esto convierte a Kicillof en el gobernador que más ajustó el gasto en personal”.

Un rojo multimillonario y deuda "sin permiso"

La administración Kicillof cerró el ejercicio 2025 con un gasto total de 36,57 billones de pesos frente a ingresos por 34,51 billones. Lo que dejó un déficit financiero de 2,06 billones de pesos. Este rojo —equivalente al 6% de los recursos totales de la provincia de Buenos Aires— creció un 4% real respecto al año anterior, encendiendo las alarmas por la forma en que el ejecutivo bonaerense se financió.

A la hora de cubrir el bache presupuestario y afrontar los vencimientos de capital, el ejecutivo bonaerense necesitó “pescar” fondos por 3,28 billones de pesos. El informe desnudo que el 73% de esa brecha se tapó con 2,40 billones de nuevo endeudamiento público, ejecutado con una maniobra polémica, que podría derivar en una denuncia judicial, ya que el estudio da cuenta de un hecho ilegal que muestra la gravedad de la maniobra "ese endeudamiento se tomó sin la autorización legislativa que corresponde", remarcó el ex legislador provincial monzoista.

A esta falta de aval político se le suma el oscurantismo estadístico, ya que el gobierno provincial sigue incumpliendo de forma sistemática la Ley de Responsabilidad Fiscal al no publicar las ejecuciones trimestrales en los plazos legales.

Municipios asfixiados por la gobernación bonaerense

La motosierra de Kicillof no solo afecta a docentes y empleados públicos; también golpea de lleno a los intendentes, sin distinción de color político. Al consolidar los datos oficiales, se evidencia que las transferencias totales hacia los municipios cayeron un 3,2% real durante 2025.

Esta nueva poda se suma al desplome del 4,3% que los municipios sufrieron en el 2024. Motivo por el cual crece el malestar de los intendentes, especialmente de la oposición, contra la administración bonaerense. Los giros corrientes de gobernación se achican y la gestión de la crisis queda delegada a los presupuestos locales, obligando a los jefes comunales a hacer malabares para sostener los servicios básicos sin desfinanciar las arcas municipales.

Paradojas de la política: la obra pública de la provincia de Buenos Aires la paga “la herencia” de Vidal

Uno de los puntos más filosos del análisis presupuestario realizado por Marcelo Daletto, revela una paradoja que eriza la piel de la militancia kirchnerista, en la provincia de Buenos Aires.

El nivel de inversión en la obra pública provincial durante 2025 fue de 1.894.401 millones de pesos. Paralelamente, los ingresos que percibió la provincia por el Fondo de Compensación del Consenso Fiscal de 2017 sumaron 1.897.487 millones de pesos.

La matemática es una ciencia exacta y dejo expuesta la herencia financiera que recibió Kicillof hace siete años: la gestión bonaerense actual puede sostener sus obras ordinarias gracias a los fondos federales que en su momento destrabó la gestión de la ex gobernadora macrista; "La obra pública que ejecutó Axel Kicillof la terminó pagando la estructura de financiamiento federal que recuperó María Eugenia Vidal", sentenció Marcelo Daletto.

Con la soga al cuello por el déficit, el endeudamiento bajo la lupa, el reclamo de los gremios por un urgente aumento del salario estatal y la queja de los intendentes por más recursos; la gestión de Kicillof se sostiene sobre un frágil equilibrio fiscal donde el "relato" se financia con la billetera de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires y la herencia dejada por la “insensibilidad”, como denunciaba el kirchnerismo, del macrismo.