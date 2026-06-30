Adrián Ravier comenzó con un guiño a Diego Santilli y al PRO: "Son personas muy valiosas para este Gobierno"

Adrián Ravier debutó en su conferencia de prensa. Lanzó guiños al PRO, elogió a Santilli y tuvo que leer una respuesta para justificar a Manuel Adorni.

El vocero del Gobierno de Javier Milei, Adrián Ravier, debutó en su conferencia de prensa con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, con guiños al PRO y a Diego Santilli. "Son personas muy valiosas para esta gestión", indicó el funcionario reemplazante de Manuel Adorni.

Tal vez su falta de experiencia lo llevó a leer las respuestas que preveían en su entorno iba a tener que dar respecto al escándalo de Manuel Adorni. "Mi posición no es otra que la del Gobierno", sostuvo en ese sentido.

Los elogios de Adrían Ravier al PRO A la hora de contestar por el protagonismo que tienen los funcionarios del PRO, o que tuvieron algún paso por el partido de Mauricio Macri, Ravier valoró el apoyo que le dieorn a la gestión libertaria. "El PRO ha sido un aliado en las reformas estructurales, y es clave que trabajemos en conjunto para lograrlas. Sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar", indicó.

Mauricio Macri reapareció en Mar del Plata Luego de enmerar los distintos funcionarios de La Libertad Avanza que pasaron por el PRO, entre los que nombró a Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, indicó: "Algunos ministros vienen del PRO o han tenido algún pasado allí, y ahora también Santilli: son personas muy valiosas para este Gobierno".

Las definiciones de Adrián Ravier sobre Diego Santilli Además, dejó en claro que para lo que viene necesitarán de los aliados. "Sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar. Para que no sea un gobierno de cuatro u ocho años, tenemos que dar la batalla cultural, pero también las reformas".