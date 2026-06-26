Asumió el nuevo vocero de Javier Milei y anunció que no responderá de la causa de Adorni

A una semana de haber sido elegido por Javier Milei como el nuevo vocero presidencial , Adrián Ravier se presentó este viernes ante los periodistas acreditados en Casa Rosada y prometió diferenciarse de la impronta confrontativa de su antecesor, Manuel Adorni . No respondió preguntas, pero encabezará una conferencia de prensa el próximo martes.

“Hoy estoy acá porque, ante el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país”, comentó el flamante funcionario, quien agregó: “Para mí es un honor ser la voz del presidente. Recibí miles de mensajes de aprecio en estos días y aprovecho a pedir disculpas por no responder a todos”.

A su vez, reconoció que hubo problemas en la comunicación oficial: “En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”.

Ravier precisó que “el objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”.

Acto seguido, se diferenció de la constante batalla de Milei contra la prensa: “Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad”.

“Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco. Sin más, los espero desde la semana que viene cada martes a las 11 horas para dialogar sobre la marcha del Gobierno”, añadió el exdiputado.

A su vez, admitió que mantuvo diferencias teóricas y personales con Milei. “Tuvimos nuestras controversias sobre ideas filosóficas, económicas y políticas, que nos alejaron por algún tiempo durante el año 2018, pero superamos aquello y recuperamos un diálogo que, personalmente, puedo decir que fue muy fructífero para mí”, aseguró.

Ante el desconocimiento mayoritario de su carrera política, el nuevo miembro del Gabinete se decribió: “Mi nombre es Adrián Ravier, nací aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, en 1978 y me crié en Hurlingham y Ramos Mejía, zona oeste del Gran Buenos Aires. Tengo 47 años y soy padre de tres hijos”.

“Obtuve la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires en el año 2002, luego una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE en el año 2004, donde recibí clases de un excelente cuerpo docente que incluía al doctor Alberto Benegas Lynch (h), a quien nuestro presidente señala como el prócer de la Libertad”, sumó. Posteriormente, citó a distintos referentes libertarios para destacar su mismo aprendizaje academico que el mandatario.

Ravier habló del terremoto en Venezuela

Ravier comenzó su alocución refiriéndose a la catástrofe natural en el país sudamericano, hecho por el cual el Ejecutivo envió ayuda humanitaria.

“Antes de presentarme quiero expresar mi solidaridad con el pueblo venezolano, que atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Los dos terremotos han dejado cientos de muertos, alrededor de 4.300 heridos e incontables familias afectadas. Como bien saben, el presidente Milei anunció ayer que Argentina puso a disposición los recursos disponibles para la ayuda humanitaria a la población venezolana. Las diferentes áreas involucradas se encuentran coordinadas para brindar dicha asistencia ahora mismo”, detalló.

El portavoz indicó que “en este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”