Adrián Ravier renunciará como diputado, pero primero dará quórum en una sesión clave para Javier Milei

El flamante vocero Adrián Ravier renunciará este miércoles como diputado, en el marco de una sesión en la cual el oficialismo buscará aprobar el Súper RIGI y un acuerdo con bonistas por el default del 2001. Debido a que los libertarios llegan por escaso margen con el quórum, dejará su banca una vez que La Libertad Avanza consiga el número para permitir el debate en el recinto.

Esa postura generó un debate interno en el Congreso acerca de si es válido ese procedimiento. Para los violetas, “se consultó sobre si reglamentariamente es viable y está más que aceptado hacerlo”.

Será su último aporte parlamentario previo a su asunción formal como sucesor de Manuel Adorni en el Gobierno. De igual modo, el pampeano ya mantuvo reuniones como funcionario.

Además de reunirse con Javier y Karina Milei , este martes hizo lo propio con el flamante secretario de Medios, Fabián Fernández , quien reemplaza al número dos de Adorni, Javier Lanari .

A su vez, Ravier encabezó durante la tarde un cónclave con los voceros de todos los ministerios con el objetivo de “aceitar la comunicación y darle fuerza a las medidas que viene tomando el presidente”.

El perfil técnico de Ravier y el desafío de la nueva etapa comunicacional

Todavía no hay precisiones oficiales acerca de cuándo el economista debutará en las conferencias de prensa. “No está definido. Primero está dedicado a resolver su renuncia como diputado y ahí se verá”, sostuvieron altas fuentes del gabinete, en diálogo con MDZ.

Ravier llega al cargo con un fuerte perfil económico y de impronta técnica, y mucho menos confrontativo que Adorni. Su propósito será ponderar las acciones del Ejecutivo, con principal hincapié en los presuntos logros económicos del Gobierno.

“Llega otra etapa en la comunicación del Gobierno. Llegarán otras formas a las que había con Adorni, es otra etapa”, sintetizan allegados a los nuevos funcionarios. De igual modo, el principal desafío es tratar de evitar que las constantes revelaciones judiciales del jefe de Gabinete vuelven a estropear los intentos de los Milei de imponer la agenda libertaria. No hay razones suficientes para creer que Ravier podrá revertirlo.