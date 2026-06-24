De Diputados a Casa Rosada: Adrián Ravier renunció entre aplausos para convertirse en el nuevo vocero de Javier Milei
La Cámara baja aceptó la renuncia del legislador en el inicio de la sesión, quien se despidió ovacionado por el bloque oficialista.
El escenario político y el esquema de comunicación del Poder Ejecutivo sumaron un fuerte movimiento institucional. En el primer tramo de la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente la renuncia de Adrián Ravier a su banca, habilitando así su desembarco definitivo como el nuevo vocero presidencial de Javier Milei.
El flamante funcionario nacional se retiró del recinto ovacionado de pie por la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, marcando un clima de fuerte respaldo oficialista ante el nuevo rol que ocupará en la primera línea de la comunicación de la Casa Rosada. Antes de abandonar el Palacio Legislativo, Ravier protagonizó un afectuoso saludo con Patricia Bullrich, actual jefa de la bancada de senadores de LLA, quien se había trasladado especialmente al recinto de la Cámara baja para presenciar el inicio del debate y acompañar al funcionario saliente.
Jura y recambio: quién es Martín Matzkin, el nuevo diputado de LLA
Inmediatamente después de aprobarse la dimisión de Ravier, la presidencia del cuerpo procedió a tomar juramento a su reemplazo para garantizar la composición del bloque oficialista en una jornada clave.
El nuevo integrante de la Cámara baja es Martín Matzkin, un dirigente de extrema confianza de Bullrich que hasta el momento se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con esta incorporación, el sector alineado con la ministra de Seguridad consolida su peso específico y su representación territorial dentro de la estructura de La Libertad Avanza en el Congreso.