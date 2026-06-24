De Diputados a Casa Rosada: Adrián Ravier renunció entre aplausos para convertirse en el nuevo vocero de Javier Milei

La Cámara baja aceptó la renuncia del legislador en el inicio de la sesión, quien se despidió ovacionado por el bloque oficialista.

El escenario político y el esquema de comunicación del Poder Ejecutivo sumaron un fuerte movimiento institucional. En el primer tramo de la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente la renuncia de Adrián Ravier a su banca, habilitando así su desembarco definitivo como el nuevo vocero presidencial de Javier Milei.

El flamante funcionario nacional se retiró del recinto ovacionado de pie por la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, marcando un clima de fuerte respaldo oficialista ante el nuevo rol que ocupará en la primera línea de la comunicación de la Casa Rosada. Antes de abandonar el Palacio Legislativo, Ravier protagonizó un afectuoso saludo con Patricia Bullrich, actual jefa de la bancada de senadores de LLA, quien se había trasladado especialmente al recinto de la Cámara baja para presenciar el inicio del debate y acompañar al funcionario saliente.

Manuel Adorni y Adrián Ravier en Casa Rosada. Prensa JGM Jura y recambio: quién es Martín Matzkin, el nuevo diputado de LLA Inmediatamente después de aprobarse la dimisión de Ravier, la presidencia del cuerpo procedió a tomar juramento a su reemplazo para garantizar la composición del bloque oficialista en una jornada clave.